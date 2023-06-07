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البايرن يرصد أكثر من 100 مليون يورو لضم لاعب جديد

البايرن يرصد أكثر من 100 مليون يورو لضم لاعب جديد
7 يونيو 2023 13:35

لوس أنجلوس (د ب أ)
قال هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم: إن ناديه مستعد لفترة الانتقالات المقبلة وسيكون مستعداً لإنفاق أكثر من 100 مليون يورو (85ر106 مليون دولار) على لاعب في هذه الفترة. 

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وقال هاينر في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية اليوم عند سؤاله عن هذا الموضوع: «نحن في وضع جيد للغاية اقتصادياً، ولدينا أهداف كبيرة، لذلك الإجابة هي نعم يمكننا أن ننفق أكثر من 100 مليون يورو، ولكننا سنناقش هذا بشكل مكثف».
وقال الأكثر من ذلك إن اللاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يتمتع بقدرات مالية، ليسوا بعيدين عن إمكانيات بايرن.
وأكد: «في النهاية، يجب على المرشحين أن يتناسبوا مع طريقة لعب بايرن، ولكن إذا أردنا لاعباً ما، يمكن لبايرن أن يحصل على لاعب من الدوري الإنجليزي، نحن نادٍ جيد للغاية، ويحظى باحترام كبير».
ويعد بايرن ميونيخ من الأندية المحافظة في سوق الانتقالات وحتى الآن تفادى إنفاق أموال كبير على لاعبين مثل ما يفعله ناديي مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين، أو حتى العملاق الإسباني ريال مدريد.
وذكرت تقارير أن بايرن ميونيخ مهتم بضم ديكلان رايس لاعب ويستهام.
وذكر أيضاً أن أرسنال وتشيلسي يحاولان ضم لاعب خط الوسط، ويبدو أن دفع 100 مليون يورو لضم اللاعب يبدو أمراً منطقياً.

بايرن ميونيخ
الدوري الألماني
مانشستر سيتي
تشيلسي
ريال مدريد
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