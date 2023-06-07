مونديال «سلة الكراسي» على خط الانطلاق



رضا سليم (دبي)

تحولت صالة مركز دبي التجاري العالمي إلى خلية نحل، بعد بدء تدريبات المنتخبات المشاركة في بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم والتي تستضيفها دبي.

وتنطلق المنافسات الجمعة، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، ويشارك في النسخة 14 من الحدث، 28 منتخباً، منها 16 للرجال و12 للسيدات، وتستمر المنافسات حتى يوم 20 يونيو الجاري.

وأجرت اللجنة المنظمة للبطولة بروفات حفل الافتتاح بالصالة الرئيسية للبطولة داخل مركز دبي التجاري، وعقب الافتتاح تنطلق مباراة منتخبنا الوطني مع إيطاليا في افتتاح مباريات المجموعة الأولى ومعهما أستراليا والبرازيل، فيما تضم المجموعة الثانية مصر، تايلاند، ألمانيا، وكندا، والثالثة الأرجنتين، فرنسا، هولندا، وكوريا الجنوبية، فيما يشارك حامل اللقب منتخب بريطانيا في المجموعة الرابعة التي تضم بجانبه إيران، أميركا والعراق.

ويشارك 12 منتخبا في بطولة السيدات، تم تقسيمها إلى مجموعتين، تضم الأولى اليابان، الجزائر، أميركا، تايلاند، هولندا، وألمانيا، فيما تضم المجموعة الثانية البرازيل، كندا، الصين، أستراليا، إسبانيا، وبريطانيا.

وأعرب بيل جونسن مدرب منتخب بريطانيا عن سعادته بزيارته الأولى لدبي التي وصفها بـ «المدينة الجميلة»، مؤكداً أن منتخب بلاده في قمة جاهزيته لخوض تحدي «مونديال دبي» وفق النهج المرسوم من الجهاز الفني لتحقيق نتائج إيجابية في حملته للدفاع عن لقبه.

وكشف المدرب عن تجهيز المنتخب للمشاركة في هذا الحدث العالمي المهم من خلال معسكر ألمانيا، والذي لعب فيه العديد من المباريات وحققت الأهداف التي أقيمت من أجلها، مشيراً إلى أن البطولة لا تعترف بالتكهنات المسبقة في ظل التحضيرات الجيدة للمنتخبات المشاركة فيها، والتي تتطلب جهداً مضاعفاً من أجل تحقيق النتائج المرجوة.

ووصف بيل مجموعته بالقوية في وجود المنتخبين الأميركي والإيراني، متطلعاً أن يرسم حامل اللقب صورة طيبة للنتائج التي حققها في مدينة هامبورج الألمانية 2018، وتكرار المشهد نفسه، والتي أهلته للوصول إلى منصة التتويج والفوز باللقب، موضحاً أن الجهاز الفني وضع من خلال الحصة التدريبية التي خاضها بالملعب الرئيس بمركز دبي التجاري اللمسات الأخيرة للمشاركة في البطولة.