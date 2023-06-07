ختام معسكر «كرة السلة بلا حدود» في جامعة نيويورك أبوظبي



أبوظبي (وام)

اختتم معسكر «كرة السلة بلا حدود آسيا 2023» فعاليات دورته الـ13 التي استضافتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في جامعة نيويورك أبوظبي، بالتعاون مع الرابطة الوطنية الأمريكية لكرة السلة والاتحاد الدولي للعبة.

شهد اليوم الختامي حفل توزيع الجوائز على أفضل المواهب الواعدة في آسيا، حيث حصل جاكوب فورفي وسيينا هارفي على جائزة كيم بوهني لأفضل لاعب ولاعبة في المعسكر.

حضر الحفل، سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وصالح الجزيري، مدير عام السياحة في الدائرة، ورالف ريفيرا، المدير العام للرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية في أوروبا والشرق الأوسط، وكوستا إلييف، مدير أول الاتحادات الوطنية والرياضة في الاتحاد الدولي لكرة السلة.

ومنح المعسكر 40 طالباً و40 طالبة من جميع أنحاء آسيا فرصة تطوير مهاراتهم وخوض مباريات تنافسية مع زملائهم في المعسكر، إلى جانب التدريب تحت إشراف عدد من النجوم والمدربين الحاليين والمعتزلين من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

بدأت الدورة الـ13 من معسكر «كرة السلة بلا حدود آسيا 2023» يومها الأخير بمشاركة اللاعبين في جلسة حوارية مع النجمين المخضرمين تاج جيبسون (واشنطن ويزاردز) ورودني ماكجرودر (ديترويت بيستونز) والمدرب المساعد جيم موران (ديترويت بيستونز). وأعرب جيبسون خلال الجلسة عن أهمية امتلاك العقلية السليمة عند اللعب، بينما أكد ماكجرودر وموران على ضرورة توفر التصميم والإرادة والتركيز لدى اللاعبين للوصول إلى دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وقالت سيينا هارفي الفائزة بـ «جائزة كيم بوهني لأفضل لاعبة في المعسكر»: «سعيدة بالمشاركة، تعلمت الكثير من لاعبي ومدربي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين».

من جهته، قال جاكوب فورفي الفائز بـ «جائزة كيم بوهني لأفضل لاعب في المعسكر»: «من الرائع التعرف على أصدقاء جدد، واكتشاف المزيد من الثقافات وأساليب اللعب المختلفة، أسعى إلى الاستفادة من هذه الخبرات لتطوير مهاراتي».

ويندرج تنظيم هذا المعسكر ضمن اتفاقية شراكة استراتيجية تمتد لسنوات بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، والتي تستضيف العاصمة أبوظبي بموجبها مواجهتين قبل انطلاق الموسم الجديد بين فريقي دالاس مافريكس ومينيسوتا تمبروولفز يومي الخميس والسبت 5 و7 أكتوبر القادم في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

كما شمل معسكر «كرة السلة بلا حدود آسيا 2023» برنامجاً موازياً للحكام والمدربين.

وشارك 13 حكماً في جلسة تطويرية تحت إشراف عضوي قسم عمليات الحكام في الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية دون هدسون وماثيو أوجستين.

واستضاف المعسكر أيضاً جلسة للمدربين مُقدمة من الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية والاتحاد الدولي لكرة السلة، والتي ضمت المدربين المساعدين في فرق دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين جون براينت (شيكاجو بولز)، وشون سويني (دالاس مافريكس) ومايك وينار (إنديانا بيسرز)، الذين سلطوا الضوء على أهم أساليب تطوير مهارات اللاعبين الفريدة والجماعية أمام 100 مدرب.