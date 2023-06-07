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«المطلوب في السعودية» يرحل عن يوفنتوس!

«المطلوب في السعودية» يرحل عن يوفنتوس!
7 يونيو 2023 12:12

باريس (أ ف ب)
أعلن بطل العالم الدولي الأرجنتيني أنخل دي ماريا، المطلوب في الدوري السعودي لكرة القدم، رحيله عن يوفنتوس بعد موسم واحد فقط مع الفريق الايطالي.
وصل إلى نادي مدينة تورينو صيف العام الماضي بصفقة حرة، قادماً من باريس سان جيرمان بعد 7 سنوات في العاصمة الفرنسية، وخاض معه 40 مباراة مسجلاً 8 أهداف، ولكنه يغادر من دون تحقيق أي لقب.
كتب عبر حسابه على «إنستجرام»: «أغادر وأنا صافي الذهن لأنني بذلت كل شيء لمساعدة النادي على الاستمرار في الفوز بالألقاب، لكن ذلك لم يكن ممكناً».
وأضاف لاعب الجناح البالغ 35 عاماً: «أغادر بمذاق مرير لعدم نجاحي في ذلك، ولكن بسعادة لأنه بات لدي أصدقاء من غرفة تبديل الملابس الرائعة التي كنت جزءاً منها».
على غرار مواطنه ليونيل ميسي، يبدو دي ماريا مستهدفاً من الدوري السعودي للانضمام إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي وصل مطلع العام الحالي إلى النصر، والفرنسي كريم بنزيمة الذي وقع الثلاثاء مع الاتحاد جدة بعد رحيله عن ريال مدريد.
ميسي، دي ماريا وحتى الكرواتي لوكا مودريتش من بين «أكثر من 10 لاعبين» تستهدف السعودية، استقطابهم لإطلاق «دوري تنافسي» بدءاً من العام المقبل.
حقق دي ماريا لقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد عام 2014 ولقب الدوري الإسباني في 2012، ومع سان جيرمان، توج بلقب الدوري المحلي خمس مرات، كما رفع كأس العالم الغالية في مونديال قطر 2022.

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