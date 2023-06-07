كاسترو: عشت تجربة احترافية مميزة مع «النواخذة»



علي معالي (دبي)

أشاد البرازيلي بيدرو كاسترو لاعب دبا بتجربته في ملاعبنا، رغم هبوط فريقه إلى الدرجة الأولى في المحطة الأخيرة من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، ونقل كاسترو الكثير من النقاط الإيجابية والجميلة عن ملاعبنا للصحافة والمواقع الرياضية في بلاد «السامبا».

ووصف كاسترو (30 عاماً)، تجربته مع دبا بـ «الخاصة»، قائلاً: «لقد كانت بضعة أشهر خاصة في مشواري الكروي، داخل وخارج الملعب، كنا قادرين على البحث عن نتائج أفضل، والبقاء مع المحترفين، ونجحنا خلال فترات قصيرة بالدور الثاني أن نقدم مستوى مميزاً، وظل السباق الرياضي الجميل حتى المحطة الأخيرة».

أضاف:«قدمنا مباريات جيدة، ولكن لم نبق في المحترفين، وكان يكفينا الفوز بهدف نظيف في المباراة الأخيرة لكي نستمر، لكن تحقق التعادل 1-1 ولم يكن هذا في مصلحتنا، وكنت حزيناً للغاية لسقوط فريقي وعدم تحقيق هذا الفوز وعودته مجدداً للدرجة الأولى».

وقال بيدرو كاسترو:«كان التعامل لي ولكل أفراد عائلتي مميزاً وجميلاً للغاية في هذه التجربة السريعة والقصيرة نسبياً مع نادي حتا وفي دولة الإمارات»، وأضاف:«كنا نقاتل بقوة من أجل البقاء، والجميع كان يقف خلف الفريق من إدارة وجماهير زحفت خلفنا في كل الملاعب خلال الدور الثاني، ولهذا حزنت كثيراً عندما أطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل والهبوط، والتي كانت آخر مباراة لي في الملاعب الإماراتية، ولا أستطيع التحدث عن مستقبلي أو وجهتي المقبلة إلا بعد فترة الراحة لأبدأ المشوار من جديد».

وكانت تجربة كاسترو الاحترافية هي الثانية في مشواره الكروي بعد إسبانيول، ولعب لعدد من الأندية البرازيلية الكبيرة مثل كروزيرو وبوتافوجو وآفاي وسبورت ريسيفي وسانتوس، وانتقاله لدبا في المرحلة الشتوية وشارك في 14 مباراة كاملة بواقع 1260 دقيقة، وسجل هدفاً وصنع اثنين.