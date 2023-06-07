فليك يتوقع عودة نوير إلى «القمة»!

فرانكفورت (د ب أ)

يتوقع هانسي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم أن يعود مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونيخ، إلى قمة مستواه مرة أخرى عندما يعود من الإصابة.

وقال فليك في مقابلة مع صحفية «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج» اليوم: «مقتنع أنه عندما يستعيد جاهزيته، سيعود لمستواه السابق».

ويعمل قائد فريق بايرن ميونيخ على عودته، بعدما أصيب بكسر في ساقه أثناء فترة راحته بعد المشاركة في بطولة كأس العالم بقطر 2022.

وذكر فليك (58 عاماً): «الأمور تسير على ما يرام مع مانويل، التقينا لفترة وجيزة في ميونيخ في مباراة بايرن ولايبزج، إنه يتحسن بشكل أبكر مما كان متوقعاً».

ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان نوير (37 عاماً) سيعود بشكل تلقائي ليكون الحارس الأساسي للمنتخب وقائده.

وأوضح فليك: «سنقرر هذا عندما يحين الوقت، مانويل كان الحارس الأساسي للفريق لمدة عشر سنوات، إنه حارس مرمى استثنائي، تماماً كشخص».

وأضاف: «ينبغي عليه، وهو يعلم، أنه من الضروري أن يقدم عروضاً جيدة، على أي حال، لدينا أقل عدد من المشاكل في مركز حراسة المرمى».

وبعد غياب نوير، أصبح مارك أندريه تير شتيجن (31 عاماً)، حارس برشلونة، هو الحارس الأساسي للمنتخب الألماني.