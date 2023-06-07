العنبري يقترب من البقاء مع خورفكان



فيصل النقبي (خورفكان)

تواجه شركة خورفكان لكرة القدم بتشكيلها الجديد، برئاسة خليل غانم الحمادي، العديد من الملفات المهمة للفريق الأول تحديداً، وأولى الملفات التعاقد مع مدرب للفريق، وتشير التوقعات إلى أن إدارة الشركة على وشك التجديد للمدرب الوطني عبدالعزيز العنبري، الذي قاد الفريق في الموسم الماضي وحقق معه نتائج جيدة، وربما يتم الإعلان خلال اليومين القادمين تحديداً.

وثاني الملفات المهمة هي الأجانب والمقيمون، حيث تسعى الشركة فور توزيع المناصب الإدارية باجتماعها اليوم لتشكيل اللجنة الفنية ومنحها الصلاحيات اللازمة من أجل العمل بهذا الشأن، ومناقشة التجديد من عدمه للاعبين الأجانب المنتهية عقودهم في الفريق، وكذلك التعامل مع ملف التجديد للاعبين المواطنين والتعاقد مع أسماء جديدة، وكذلك تحديد مكان المعسكر الخارجي للفريق، خاصة أن الموسم سيبدأ بشكل مبكر هذا العام.