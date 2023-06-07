منتخب الجودو يستعد لبطولة كازاختسان بمعسكر دوشانبي



أبوظبي (الاتحاد)

انتظم منتخبنا الأول للجودو في معسكره التدريبي الذي يقيمه في مدينة دوشانبي عاصمة طاجيكستان، استعداداً للمشاركة في بطولة أستانا جراند سلام للجودو «كازاخستان 2023»، التي تحتضنها مدينة أستانا خلال الفترة من 16 إلى 18 يونيو الجاري.

وتضم البعثة لاعبتيّن هما بشيرات التي تشارك في منافسات وزن تحت 52 كجم، وباتسو في وزن تحت 57 كجم، و5 لاعبين، هم نارمند الذي يشارك في منافسات وزن تحت 66 كجم، وطلال في وزن تحت 81 كجم، وأرام في وزن تحت 90 كجم، وظفار تحت 100 كجم، ومعروف في وزن فوق 100 كجم، ويشرف على تدريب المنتخب اللاعب الدولي السابق فيكتور، ويرأس البعثة ناصر التميمي أمين السر العام أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، عقب اتصاله بالبعثة، ارتفاع المعنويات لخوض منافسات البطولة القادمة التي تشهد مشاركة 45 دولة حتى الآن، من بينها 4 دول عربية وهي منتخبات الإمارات، البحرين، لبنان والجزائر.

وقال: هناك أهمية كبيرة لمشاركتنا في بطولة آستانا والبطولات التالية بداية من بطولة أولان باتار جراند سلام للجودو بمنغوليا في الأسبوع الأخير من يونيو الحالي، وبطولة الماستر للجودو بمدينة بودابست المجرية أغسطس القادم، وتكمن أهمية البطولة في أنها تزيد من نقاط منتخبنا في مشوار التأهل لدورة الألعاب الأولمبية في باريس الصيف القادم.

واختتم الدرعي قائلاً: بان ما تحقق في بطولة دوشانبي جراند بري الأخيرة، يدعو للتفاؤل خلال مشاركات منتخبنا في البطولات القادمة بداية ببطولة كازاخستان المقبلة التي تشهد مشاركة منتخب اليابان المنصف الأول بعدد 3 سيدات فقط، بينما تشارك كازاخستان مستضيفه البطولة بعدد 51 فرداً من اللاعبين واللاعبات.