ليما يعود إلى المدرجات



مراد المصري (دبي)

استغل فابيو ليما نجم نادي الوصل، إجازته التي يقضيها في البرازيل في الوقت الحالي، بالعودة إلى المدرجات عندما تواجد كمشجع لفريق بوتافوجو-بيه بي، لمساندة صديقه بيسمارك الذي يلعب في صفوف هذا الفريق، وسبق له التواجد في دورينا مع خورفكان.

وعاش ليما أجواء المواجهة التي انتهت بالتعادل 1-1 بين بوتافوجو- بيه بي وفلوريستا في دوري الدرجة الثالثة البرازيلي، وقال في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام البرازيلية: لقد كانت تجربة رائعة للغاية لمشاهدة المباراة من المدرجات، حيث اعتدت التواجد على أرض الملعب، إلى جانب صداقتي الطويلة مع بيسمارك، لطالما كنت أساند فريق بوتافوجو أيضاً، وآمل أن يقدم موسماً رائعاً.

وعلى صعيد نادي الوصل، أعلن النادي عن تجديد عقد مدافعه عبد الرحمن صالح حتى عام 2028، وذلك في خطوة إيجابية للحفاظ على العناصر الرئيسية في صفوف «الإمبراطور»، حيث قدم الظهير مستويات تصاعدية خلال الفترة الماضية تكللت بأداء قوي في الموسم الماضي قبل للتطور.

ويواصل «الفهود» خطة التحضير لرسم سوق الانتقالات المقبلة، فبعد التعاقد مع نيكولاس خمينيز وتجديد عقد جيرونيمو بوبليتي وسفيان بوفتيني، فإن الأولوية في الوقت الحالي على استقطاب مهاجم يعزز القوة التي يمتلكها الفريق، حيث كان واضحاً الحاجة للاعب في هذا الموقع منذ رحيل البرازيلي جيلبرتو أوليفيرا في الشتاء الماضي، كما سيكون هناك اسم قادم في خط الدفاع في الفترة المقبلة.