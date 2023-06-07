«إمبراطورية اليابان» تغزو ملاعب أوروبا



سلطان آل علي (دبي)

شهد الموسم الحالي في الكرة الأوروبية حالة استثنائية تحدث لأول مرة للّاعبين الأجانب وتحديداً اليابانيين، حيث حطم اليابانيون جميع الأرقام التهديفية القياسية في 6 دوريات أوروبية مختلفة هذا الموسم.

ويتصدر القائمة نجم برايتون الإنجليزي كاورو ميتوما (26 عاماً) الذي سجل 7 أهداف في البريميرليج ليحطم جميع الأرقام السابقة للهدافين اليابانيين في موسم واحد في إنجلترا، وساهم اللاعب في تأهل برايتون إلى بطولة أوروبية للمرة الأولى في تاريخه بالمشاركة في الدوري الأوروبي.

وفي الليجا الإسبانية، سجل تاكيفوسا كوبو (22 عاماً) رقماً قياسياً جديداً لليابانيين بـ 9 أهداف في موسم واحد، وهو الذي كان عنصراً مؤثراً في تحقيق ريال سوسيداد للمركز الرابع في الدوري والتأهل لدوري الأبطال للمرة الأولى منذ 9 سنوات، وفي الدوري الفرنسي، سجل الياباني جونيا إيتو (30 عاماً) 6 أهداف ليدون رقماً قياسياً آخر في الملاعب الفرنسية كأعلى رصيد للاعب ياباني في موسم واحد.

وفي الدوري البلجيكي، سطع نجم المهاجم الياباني أياسي أويدا (24 عاماً) مع نادي سيركل بروج، حيث احتل الياباني وصافة الهدافين بـ22 هدفاً، مسجلاً رقماً قياسياً لليابانيين. وفي اسكتلندا، خطف كيوجو فوروهاشي (28 عاماً) مهاجم سيلتك الأضواء بتسجيله 27 هدفاً، متصدراً قائمة الهدافين، ومحققاً لقب الدوري لفريقه، ويعد هذا رقماً قياسياً لكل اللاعبين اليابانيين في أوروبا. كما حقق جائزة أفضل لاعب في اسكتلندا للموسم المنصرم.

وفي الدوري النمساوي، تمكّن اللاعب كيتو ناكامورا من تسجيل 14 هدفاً ليحقق رقماً قياسياً لليابانيين في النمسا.

والجدير بالذكر أن 4 لاعبين في مركز الجناح هم ميتوما وكوبو وكيتو وإيتو، ولاعبين اثنين في مركز المهاجم هما كيوجو وأويدا. وعلى مستوى الأعمار، فإنّ معدل أعمار اللاعبين الستة هو 25 سنة فقط. بل إنّ نصف اللاعبين تحت هذا السن، مما يوحي بمستقبل مبهر لجيل اليابان في السنوات القليلة القادمة.