الخميس 8 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

هل ينتقل كين إلى ريال مدريد؟

هل ينتقل كين إلى ريال مدريد؟
7 يونيو 2023 11:30

 مدريد (د ب أ)
ذكرت تقارير إعلامية أن صفقة انتقال الألماني كاي هافيرتز، لاعب تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، إلى ريال مدريد على الأرجح لن تتم. وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن ريال مدريد سيهدف للتعاقد مع هاري كين، لاعب توتنهام وقائد المنتخب الإنجليزي، ليكون خليفة كريم بنزيمة، الذي انتقل لفريق اتحاد جدة السعودي.
ووفقاً لماركا، يمكن أن تتراوح قيمة انتقال كين للريال بين 80 إلى 100 مليون يورو، ولدى كين /29 عاماً/ عقد مع توتنهام حتى 2024، ولكنه يرغب في الرحيل عن الفريق. وكانت صحيفة «بيلد» الألمانية قد ذكرت مؤخراً أن الانتقال المحتمل لهافيرتز 23 عاماً من تشيلسي لمدريد يمكن أن يتم في أسرع وقت. 

ووفقاً لهذا، يعد هافيرتز هو اللاعب المفضل لكارلو أنشيلوتي مدرب الريال وفلورنتينو بيريز رئيس النادي لخلافة بنزيمة. كما أشارت صحيفة «ديلي ميل» إلى رغبة الريال في التعاقد مع لاعب ليفركوزن السابق، ولكنها ذكرت أن المرشح الأول كان كين. 

أخبار ذات صلة
ويستهام: هذه التصرفات ليس لها مكان في كرة القدم
البايرن يرصد أكثر من 100 مليون يورو لضم لاعب جديد

ورحل بنزيمة عن الريال بعدما قضى 14 عاماً وانتقل لصفوف اتحاد جدة السعودي، لذلك يبحث الريال عن تعزيز الفريق بمهاجم صريح، ولعب هافيرتز في هذا المركز مع تشيلسي والمنتخب الألماني.
في الموسم الماضي، سجل هافيرتز سبعة أهداف في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي، وبعدما احتل تشيلسي المركز الثاني عشر في الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي، وابتعاده عن المشاركة في دوري الأبطال، لذلك يتوقع إجراء تعديلات كبيرة في الفريق. ولدى هافيرتز عقد مع تشيلسي حتى 2025 ولكن من المفترض أن يتمكن اللاعب من الرحيل عن تشيلسي مقابل ما يقرب من 60 مليون يورو.

ريال مدريد
توتنهام
هاري كين
كريم بن زيمة
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
«مبادلة» تعلن عن شراكة جديدة مع «سيل جي بي للقوارب الشراعية»
الرياضي
«مبادلة» تعلن عن شراكة جديدة مع «سيل جي بي للقوارب الشراعية»
اليوم 12:34
فينيكس صنز يحيل بول إلى التقاعد
الرياضي
فينيكس صنز يحيل بول إلى التقاعد
اليوم 12:29
"واتساب"
دنيا
"ميتا" تطلق خاصية قنوات"واتساب"
اليوم 12:28
الدار تطلق "ذا سورس 2" في سعديات غروف
الاقتصادي
الدار تطلق "ذا سورس 2" في سعديات غروف
اليوم 12:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©