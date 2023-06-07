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«مونا ماي» تحلق بكأس زايد للخيول في السويد

«مونا ماي» تحلق بكأس زايد للخيول في السويد
7 يونيو 2023 12:00

 

ستوكهولم (الاتحاد)
حلقت الفرس «مونا ماي» للمالكة والمدربة ماريا هاجمان اريكسون، بقيادة الفارسة انجليكا بيرج، بلقب سباق كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1500 متر «قوائم»، البالغ إجمالي جوائزه المالية 250.000 كرونا سويدية، برعاية النسخة الخامسة عشر من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي اقيم بمضمار جارديت العشبي في العاصمة السويدية ستوكهولم عصر امس الأول، وحضر الحدث التاريخي أكثر من 50 ألف متفرج بالتزامن مع اليوم الوطني لمملكة السويد.
وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها.
وضم سباق كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 7 من نخبة الخيول العربية في سن أربع سنوات فما فوق، ولم تكن الفرس «مونا ماي» مرشحة للفوز، كما تم استبدال الفارسة ريبيكا بالفارسة انجليكا بيرج، التي احسنت قيادة البطلة الى منصة التتويج بفارق نصف طول عن «أيمن» بقيادة اولريكا هولمكويست والذي كان قد حل في المركز الثاني العام الماضي، فيما جاء في المركز الثالث «ديجلانو» بقيادة آنا بيلروث وجميع أصحاب المراكز الثلاثة الأولى للمالكة والمدربة ماريا هاجمان اريكسون.
وقطعت البطلة «مونا ماي» البالغة من العمر 8 سنوات، مسافة السباق البالغة 1500 متر، في زمن وقدره 1:40:30 دقيقة.
ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.
وانطلق المهرجان في نسخته الجديدة 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.
وأعرب الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم سفير الدولة لدى مملكة السويد، الذي شهد السباق وتوج الفائزين عن سعادته بالنجاح الذي حققه كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالتزامن مع اليوم الوطني لمملكة السويد، وتوجه بالشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ودعم سموه الكبير لسلسلة سباقات المهرجان العالمي للخيول العربية الأصيلة، حيث تبرز تلك السباقات مدى الاهتمام الذي توليه الدولة للرياضات التراثية، لما تمثله من قيمة ومعنى لأبناء الوطن وتأكيداً على الإرث الذي رسخه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور على الأصعدة كافة، في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من قبل قيادتي البلدين.
وحضر مراسم التتويج بيورن ايكجرين ممثل طيران الإمارات في ستوكهولم. 

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