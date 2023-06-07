الريال يلجأ لـ «الليجا» لحل مشكلة «الهجوم»



أنور إبراهيم (القاهرة)

فقد ريال مدريد الإسباني في أقل من أسبوع واحد أربعة مهاجمين، برحيل كل من الإسباني الدومينيكاني ماريانو دياز والبلجيكي إيدن هازارد والإسباني ماركو أسينسيو، وأخيراً القائد و«الكابتن» الفرنسي كريم بنزيمة، وأصبح خط الهجوم لا يضم فعلياً سوى البرازيليين فينسيوس جونيور ورودريجو، وكان من الطبيعي أن يسارع «الميرينجي» بالتحرك للتعاقد مع أكثر من مهاجم لتعويض هذه الغيابات قبل انطلاق الموسم الجديد.

ولأن الأسماء المطروحة من خارج الدوري الإسباني بالنسبة لمركز رأس الحربة، والمتمثلة في الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام، والألماني كاي هافرتز مهاجم تشيلسي، والصربي دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفينتوس والنيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين في التفاوض مع أنديتهم، فإن إدارة «البلانكوس» لجأت إلى أندية الدوري الإسباني «الليجا» لاختيار مهاجم جديد، وتقوم بالمفاضلة بين خوسيلو ماتو مهاجم إسبانيول الذي هبط مؤخراً إلى دوري الدرجة الثانية، وبين الدولي النيجيري صامويل تشوكويزي جناح فياريال، الذي سبق أن سجل هدفين في مرمى الريال خلال مباراة الفريقين بالدوري التي انتهت 3/2 لمصلحة «الغواصات الصفراء».

وكشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» النقاب عن أن إدارة الريال أجرت مفاوضات مع إسبانيول من أجل ضم خوسيلو ماتو حتى قبل تأكد رحيل بنزيمة، وقبل هبوط هذا الفريق إلى دوري الدرجة الثانية، وأن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال أبدى إعجابه الشديد بهذا اللاعب، على اعتبار إنه يعرف جيداً أجواء اللعب في الدوري الإسباني، مما يسهل مهمة تأقلمه على اللعب مع ريال مدريد، خاصة أنه كان من ناشييء النادي الملكي ولعب لدقائق قليلة في حقبة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

من جانبها، ذكرت صحيفة «دياريو آس» أن صامويل تشوكويزي «24عاماً» يُعتبر خياراً محتملاً، وهو مهاجم منتج ويجيد المراوغة وسجل 13هدفاً وصنع 11 هدفاً في 50 مباراة لعبها مع فياريال.

وقالت الصحيفة: إنه إذا كان تشوكيزي يلعب في الجناح الأيمن وهو نفس مركز البرازيلي رودريجو، فإن أنشيلوتي يمكنه توظيف هذا الدولي النيجيري بصورة مختلفة في هذه الجبهة اليمنى، لتعادل قوة الجبهة اليسرى التي يشغلها البرازيلي الآخر فينسيوس جونيور.

وأضافت الصحيفة أن القيمة السوقية لهذا المهاجم تبلغ 40 مليون يورو، يدفعها الريال في حالة موافقة ناديه، غير أن الشرط الجزائي الموجود في عقده ينص على قيام من يريد شراءه بدفع مبلغ 80 مليون يورو، وإن كان كيكي سيتين المدير الفني لفياريال اعترف مؤخراً بأن هذا المبلغ يمكن تخفيضه، مؤكداً أن تشوكويزي قد يرحل بالفعل هذا الصيف، ولكنه لم يحدد الجهة التي سيقصدها.