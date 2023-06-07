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ألكاراز وديوكوفيتش نهائي قبل موعده في رولان جاروس

ألكاراز وديوكوفيتش نهائي قبل موعده في رولان جاروس
7 يونيو 2023 10:24

 
لندن (د ب أ)
تغلب الإسباني كارلوس ألكاراز على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في دور الثمانية ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ليضرب موعداً مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش، يوم الجمعة المقبل، في الدور قبل النهائي من البطولة. 

وبينما قام ديوكوفيتش بقلب تأخره للفوز على الروسي كارين خاشانوف ليصعد لقبل النهائي، فاز ألكارز على المصنف الخامس تسيتسيباس بسهولة 6 / 2 و6 / 1 و7 / 6 (7 / 5). وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن تسيتسيباس، على الورق، هو أصعب اختبار واجهه ألكاراز حتى الآن في البطولة، ولكنه فاز بكل مواجهاته الأربعة السابقة أمامه بما في ذلك المباراة التي جمعتها ببطولة برشلونة في أبريل الماضي. 

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وقال ألكاراز، المصنف الأول على العالم: «الثقة في ذاتي في كل مرة، سأقول أن هذا أهم شيء. أشعر دائماً أنني سألعب مثل هذه النوعية من المباريات في هذا المستوى». 

وكان ألكاراز التقى مع ديوكوفيتش في مباراة سابقة، وفاز بها اللاعب الإسباني في بطولة مدريد العام الماضي. وقال ألكاراز:"هذه المباراة يريد الجميع رؤيتها. سأقول إن هذه المباراة ستكون جيدة للغاية للعبها ومشاهدتها. أردت حقاً لعب هذه المباراة. إذا أردت أن تصبح أفضل لاعب يجب أن تفوز على الأفضل.

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