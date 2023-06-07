الاتحاد البرازيلي يغازل أنشيلوتي لتدريب المنتخب



ريو دي جانيرو (رويترز)

لا تزال البرازيل عازمة على التعاقد مع كارلو أنشيلوتي لتدريب منتخبها لكرة القدم وقال إدنالدو رودريجيز رئيس الاتحاد المحلي للعبة إنه سيستغل المباريات الودية التي سيخوضها الفريق الوطني في أوروبا للتفاوض مع مدرب ريال مدريد.

وقال رودريجيز إنه سيتواصل مع رئيس النادي الإسباني فلورنتينو بيريز ووصف أنشيلوتي بأنه الخيار الأول ليحل محل تيتي الذي غادر منتخب البرازيل بعد خروجه من دور الثمانية في كأس العالم في قطر 2022.

وقال رودريجيز في مؤتمر صحفي في مقر الاتحاد البرازيلي في ريو دي جانيرو «يظل أنشيلوتي هدفنا الأول وستتضح الصورة بشكل كبير خلال رحلة المنتخب الأوروبية».

وستلعب البرازيل مع غينيا في إسبانيا في 17 يونيو ومع السنغال في لشبونة بالبرتغال في 20 يونيو.

وأضاف رودريجيز «هذه الرحلة ستكون مهمة للغاية بالنسبة لنا (لتحديد المدرب المستقبلي). أنوي التحدث إلى أنشيلوتي ورئيس ريال مدريد. بعد ذلك فقط سيكون من الممكن تحديد ما إذا كان ذلك سيحدث أم لا».

ويرتبط المدرب الإيطالي بعقد مع ريال مدريد حتى 2024 ويوجد شرط جزائي لفسخ التعاقد لكن رودريجيز قال إن هذا الأمر لن يعرقل أي مفاوضات مع أنشيلوتي، وأضاف «القضية بالتأكيد ليست الشرط الجزائي. المشكلة هي العقد ولا أحد يريد فسخه، سنبذل كل ما في وسعنا للوصول لهدفنا».

وفي الشهر الماضي، رفض أنشيلوتي اهتمام البرازيل بقوله إنه سيلتزم بالعام الأخير من عقده مع ريال مدريد.

وظل المنتخب البرازيلي بدون مدرب منذ خروجه من كأس العالم وخسر أول مباراة ودية له هذا العام 2-1 أمام المغرب في مارس بقيادة مدرب منتخب تحت 20 عاما رامون مينزيس والذي سيعود لقيادة الفريق في مباراتيه الوديتين في أوروبا هذا الشهر.