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اتحاد الكرة يُناقش الموسم الجديد من دوري «الأولى»

اتحاد الكرة يُناقش الموسم الجديد من دوري «الأولى»
7 يونيو 2023 00:58

دبي (الاتحاد)

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نظم اتحاد الكرة ورشة عمل أندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي المقبل 2023-2024،  بحضور مسؤولي إدارة المسابقات وممثلي الأندية المعنية، حيث تمت مناقشة العديد من البنود الخاصة بالمسابقات التي ستُنظم في الموسم الجديد، منها المواعيد المقترحة ولائحة البطولات التي يُشرف على تنظيمها اتحاد كرة القدم، إلى جانب عرض أهداف نظام تراخيص الأندية.
وتأتي الورشة استكمالاً لسلسلة الورش التي يحرص اتحاد الكرة على تنظيمها قبل بداية الموسم الرياضي؛ بهدف تبادل الأفكار وطرح المقترحات التي من شأنها أن تساهم في التغلب على التحديات التي واجهت الأندية خلال الموسم المنصرم، وتعزيز النقاط الإيجابية، والعمل على تطويرها من أجل رفع المستوى الفني والتنظيمي والتسويقي.

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