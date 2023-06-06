«الرابطة» تطمئن على تطبيق حتا والإمارات لمعايير دوري المحترفين

أبوظبي (وام)

أكمل وفد رابطة دوري المحترفين جولاته الميدانية لنادي حتا والإمارات، لتفقد منشآتهما ومرافقهما المختلفة، بما يتماشى مع المعايير والاشتراطات الخاصة بمشاركتهما في دوري أدنوك للمحترفين للموسم الجديد 2023-2024.

وضم وفد الرابطة ممثلين عن إدارات المسابقات والعمليات والتسويق والإعلام والبث والإنتاج التلفزيوني.

وأكد وليد الحوسني، المدير التنفيذي للرابطة، حرص الرابطة على التعاون مع الأندية المحترفة، للوصول إلى المعايير التي تضمن إقامة مباريات مختلف المسابقات التي تنظمها في أفضل الظروف. وأوضح أن زيارة الوفد لنادي حتا والإمارات، تأتي ضمن خطط الرابطة، التي تهدف لمواكبة الأندية الصاعدة لاشتراطات المشاركة في مسابقات المحترفين، من حيث الخدمات والمرافق الخاصة بالاستاد من مختلف الجوانب الفنية، والتسويقية، والإعلامية، والجماهيرية والأمن والسلامة.

وقال علي البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا، إن مرافق النادي شهدت تطويرات عدة، وفق المعايير المقررة، بالإضافة لجميع التجهيزات الأخرى، لتلبية معايير المحترفين وفق أفضل الممارسات. وأوضح أن النادي يحرص على تحديث استاد حمدان بن راشد، ويطبق المعايير التي تلبي شروط الرابطة، حرصاً على إظهار الصورة المشرفة في الدوري، وتوفير البيئة المثالية في مرافق النادي، لتحفيز الجماهير على حضور المباريات.