إعادة تشكيل مجالس إدارات أندية في إمارة الشارقة

الشارقة (وام)

أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، قرارات إدارية بشأن إعادة تشكيل مجالس إدارات أندية خورفكان، واتحاد كلباء، ودبا الحصن، ومليحة، والمدام، وشركة نادي خورفكان لكرة القدم، ونادي الشارقة للسيارات القديمة، ونادي الشارقة للصقارين.

وبحسب القرار الإداري، يعاد تشكيل مجلس إدارة نادي خورفكان برئاسة سالم محمد راشد حسن النقبي، وعضوية كل من: إبراهيم علي سلطان أحمد الحمادي، وأحمد حسن علي إبراهيم النقبي، وأحمد ناصر خميس سليمان النقبي، وخالد مراد عبدالله مراد الرئيسي، والدكتور عمار راشد عبدالله علاي النقبي، وفهد أحمد حسن بوهندي المنصوري. كما يُعاد تشكيل مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء برئاسة راشد سعيد عبيد بن فريش الكندي، وعضوية كل من: أحمد حسن علي حسن المطروشي، وأحمد علي إبراهيم موسى البلوشي، وأحمد علي عبيد بن حيدر المراشدة، وجاسم محمد عبيد مبارك الشحي، وسيف أحمد سيف خلف الزعابي، وعبدالرحمن إبراهيم حسن أحمد الدرمكي، وعبدالله علي مراد عيسى البلوشي، وعبدالله محمد عبدالله أحمد الأميري.

ويُعاد تشكيل مجلس إدارة نادي دبا الحصن برئاسة محمد أحمد محمد المطوع الهنداسي، وعضوية كل من: أحمد عبدالله علي القصيب النقبي، وعبدالله مسعود جاسم العواني النعيمي، وعبيد سعيد علي خميس الطنيجي، وعلي محمد علي يعروف النقبي، ومحمد راشد محمد راشد النعيمي، ومحمد عبدالله راشد الطربان الحمودي، ومحمد علي محمد علي الظهوري، ومحمد مهدى عبد حراش الظهوري.

كما يُعاد تشكيل مجلس إدارة نادي مليحة برئاسة محمد سلطان محمد خصوني الكتبي، وعضوية كل من: حمد تميم حميد خصوني الكتبي، وراشد محمد راشد خليفة الكتبي، وسالم راشد حميد خصوني الكتبي، وسالم راشد خلفان بن جرش الكتبي، وعبد الرحمن مهير سعيد خصوني الكتبي، وعبد الله سالم سعيد خصوني الكتبي، ومحمد عوض علي سعيد الكتبي، وناصر جمعة علي سيف المحرزي. ويُعاد تشكيل مجلس إدارة نادي المدام برئاسة سلطان محمد معضد بن هويدن الكتبي، وعضوية كل من: حسن محمد عوض شباني الكتبي، وخليفة مصبح عبيد بن يولك الكتبي، وسعيد علي نايع محمد الكتبي، وسعيد معضد سعيد هويدن الكتبي، وسهيل سالم حمد سويدان الكعبي، وسهيل مبارك محمد سباع الكتبي، وعلي سالم عبيد علي الكعبي، ومطر سالم مطر مصبح الراشدي. كما يعاد تشكيل مجلس إدارة شركة نادي خورفكان لكرة القدم برئاسة خليل غانم مبارك غانم الحمادي، وعضوية كل من: أحمد علي حسن الملا الحمادي، وجاسم محمد عبدالله علاي النقبي، وسليمان علي سليمان راشد النقبي، وعبدالرحمن محمد أحمد المشتغل النقبي، وعبدالله سالم عبدالله محمد الحوسني، وعبدالله محمد عبدالله عامر الحمادي.

ويعاد تشكيل مجلس إدارة شركة نادي الشارقة للسيارات القديمة، برئاسة الدكتور علي أحمد سلطان أبو الزود، وعضوية كل من: أحمد حمد راشد مطر السويدي، وبدر محمد عبد الرحمن صعب آل علي، وسعود علي أحمد عبدالله المطروشي، وسعيد غانم سعيد مطر السويدي، وفيصل جمعة سالم محمد الحوسني، ومحمد بطي بن عبيد بن حميد الهاجري.

كما يُعاد تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة للصقارين برئاسة محمد خليفة علي خليفة البدواوي، وعضوية كل من: سالم سعيد علي الخصوني الكتبي، وسعيد عبيد علي الميالة الكتبي، وسعيد مطر عبيد دلموك الكتبي، وعبدالعزيز سلطان ماجد بن يوسف آل علي، وعبدالله محمد سعيد بن نومه الكتبي، وعبيد مطر مرخان الكتبي، ومصبح مطر علي بن غرير الكتبي.

وبحسب القرارات توزع المجالس المناصب الإدارية بين أعضائها في أول اجتماع لها، وتنتخب نائباً للرئيس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر.

ستكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو التجديد للمجلس المنتهي.