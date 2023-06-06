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الرياضي

مصر تستضيف «الألعاب المتوسطية» للأولمبياد الخاص

أيمن عبد الوهاب
7 يونيو 2023 00:58

أبوظبي (وام)

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تنظم مصر العام المقبل النسخة الأولى من دورة الألعاب المتوسطية للأولمبياد الخاص، بمشاركة دول الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا مع أوروبا، بالإضافة إلى الدول التي استضافت نسخاً سابقة من الأولمبياد العالمي.
وقال المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إنه يجري العمل على تنفيذ المقترح ووضعه على الأجندة الدولية. وأضاف: مشاركة دولة الإمارات بوفدها في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023، والذي بلغ عدده 167 فرداً من بينهم 103 لاعبين ولاعبات تعد استثنائية، كون وفد الإمارات هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تضم القائمة لاعبين من أصحاب الهمم من ذوي التحديات والإعاقات الذهنية والنمائية، بالإضافة إلى الجهاز الفني والإداري المصاحب للبعثة. وقال: «يتنافس لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي في 20 رياضة، أبرزها: السباحة، والريشة الطائرة، والبولينج، وألعاب القوى، والكرة الطائرة الشاطئية ذكور، والكرة الطائرة إناث، وكرة السلة، والدراجات الهوائية، والفروسية، والقوة البدنية، كما سيشارك عدد منهم في مؤتمرات الشباب القادة المقامة على هامش الألعاب». وأشار أيمن عبد الوهاب إلى أن ما وصلت إليه الإمارات من ناحية دعم أصحاب الهمم وتطوير قدراتهم الإبداعية والرياضية فاق كل التوقعات، وجعلها تصل إلى هذا العدد من المشاركين في الأولمبياد الخاص، وذلك بعد نجاح تكوين المنتخب في نسخة 2019 التي أُقيمت على أرض الإمارات وأبهرت الجميع سواء من ناحية تنظيمها أو النتائج التي تحققت فيها.

الأولمبياد الخاص
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