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الرياضي

بدر الحمادي: طحنون الزعابي مستمر مع الوحدة حتى نهاية عقده

طحنون الزعابي
7 يونيو 2023 00:59

مصطفى الديب (أبوظبي)
أكد بدر الحمادي المستشار القانوني ووكيل اللاعبين، أن موكله اللاعب طحنون الزعابي مستمر مع الوحدة حتى نهاية عقده في 2026، مؤكداً أنه لا توجد أي عروض أو مفاوضات بين اللاعب وأندية أخرى في الدولة، وأن الزعابي ضمن ركائز «العنابي» الأساسية في الفترة المقبلة.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت تداول أنباء عن وجود مفاوضات بين اللاعب وعدد من الأندية في الدولة واقتراب رحيله عن صفوف الوحدة.
وتحدث بدر الحمادي بشل عام عن أسعار اللاعبين المواطنين، مؤكداً أنها أسعار مقبولة للغاية مقارنة بالسوق المحيط، مشيراً إلى أن الأندية أصبحت أكثر قدرة على إدارة الأمور وعدم الخضوع للضغوطات التي تردها من اللاعبين والطلبات المبالغ فيها في بعض الأحيان.

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وشدد على أن الحوكمة في الأندية بدأت تأتي ثمارها بشكل جيد على مدار السنوات الماضية.
وفيما يخص مسألة فسخ عقود اللاعبين الأجانب الذي تكرر بشكل كبير في الفترة الماضية قال: «الذي لا يعرفه الكثيرون أن الأندية تؤمن نفسها بشكل كبير من خلال بنود في العقود ومعظم حالات الفسخ التي تحدث لا تتكبد فيها الأندية خسائر مادية علي الإطلاق، نظراً لعدم وفاء اللاعبين أو المدرب بالالتزامات المكتوبة التي قطعها على نفسها، وتم تضمينها في العقد مثل الفوز بطولة مثلاً بالنسبة للمدرب أو تسجيل عدد معين من الأهداف بالنسبة اللاعب المهاجم أو المشاركة في نسبة محدد من المباريات بالنسبة لأي لاعب آخر. وأكد أن الأندية أصبحت أكثر فطنة في هذا الشأن وتعتمد على متخصصين قانونيين، وهم من يضعون الشروط التي تمكن النادي من التعامل بحرية في عقود لاعبيه وفق الآليات القانونية.

بدر الحمادي
طحنون الزعابي
الوحدة
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