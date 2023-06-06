أندية دبي تتحدث «الصربية» في الموسم الجديد

معتصم عبدالله (دبي)

أكمل إعلان نادي حتا العائد حديثاً لـ«دوري أدنوك للمحترفين»، التعاقد مع المدرب زيلكو ماركوف لقيادة «الإعصار» في الموسم الجديد 2023- 2024، عقد المدربين الصرب لأندية دبي النصر والوصل وشباب الأهلي وحتا على التوالي.

وفتح تعاقد النصر مع الصربي جوران تيفجوديتش مدرب عجمان السابق، وصاحب النجاحات اللافتة مع «البرتقالي» في الموسم الماضي 2022- 2023، الباب أمام التواجد اللافت للمدرسة الصربية في أندية دبي خلال الموسم المقبل. وضمت قائمة المدربين الجدد، تعاقد الوصل مع الصربي ميلوش ميلوييفيتش، خلفاً لنظيره الأرجنتيني خوان بيتزي، في الوقت الذي تنتظر فيه جماهير شباب الأهلي «حامل اللقب» إعلان التعاقد الرسمي مع المدرب الصربي ماركو نيكوليتش خلفاً للبرتغالي ليونارد جارديم المنتقل للدوري القطري.ويعد جوران تيفجوديتش المدرب الجديد لـ «العميد» الأكبر سناً من بين المدربين الصرب في الموسم الجديد بـ 51 عاماً، يعقبه زيلكو ماركوف مدرب حتا صاحب الـ 46 عاماً، مقابل 43 عاماً لماركو نيكوليتش المرشح لتدريب «الفرسان»، فيما يبلغ ميلوش ميلوييفيتش مدرب «الإمبراطور» الجديد نحو 40 عاماً كأصغر المدربين سناً بين مواطنيه. وفي الوقت الذي يملك فيه الثنائي جوران تيفجوديتش مدرب «العميد» الجديد، ومواطنه زيلكو ماركوف مدرب حتا، خبرات خليجية كبيرة من خلال العمل في أندية مختلفة في عمان والكويت، إضافة إلى الدوري الإماراتي «جوران»، يتأهب الثنائي ماركو نيكوليتش وميلوش ميلوييفيتش لأولى التجارب الخليجية مع فريقي شباب الأهلي والوصل على التوالي. وقاد زيلكو ماركوف مدرب حتا الجديد، نادي كاظمة الكويتي في آخر محطاته في الموسم الماضي 2022- 2023 وتوج مع فريقه بلقب «كأس الأمير» قبل قرار إقالته في ديسمبر 2022، ويملك في سجل إنجازاته التدريبية التتويج بكأس عمان مع فريق نادي صحار 2011- 2012، وكأس البحرين 2013- 2014 مع نادي سترة، بجانب كأس الأمير في الكويت 2021- 2022 مع كاظمة.

في المقابل، بقي الصربي ماركو نيكوليتش المرشح لتدريب «الفرسان» عاطلاً عن العمل منذ نهاية مشواره التدريبي مع لوكوموتيف موسكو الروسي في أكتوبر 2021، ويشمل سجل إنجازاته التدريبية 6 ألقاب، أبزرها لقب بطولة الكأس في روسيا مع لوكوموتيف موسكو 2020- 2021.

بدوره، يعتمد جوران تيفجوديتش مدرب النصر على رصيد خبراته الكبير على صعيد الدوري الإماراتي، حيث قاد فرق اتحاد كلباء، بني ياس، خورفكان، الفجيرة، وعجمان، خلافاً لتجاربه الخليجية السابقة وأبرزها مع المنتخب الكويتي الذي توج مع بخليجي 20 باليمن في العام 2010. من جهته، حصد ميلوش ميلوييفيتش المدرب الجديد لفريق نادي الوصل، 7 ألقاب في مشواره التدريبي أبرزها لقب الدوري الصربي مع ريد ستار وآخرها في موسم 2022- 2023، بجانب لقب الكأس.