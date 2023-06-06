إدارة «النواخذة» تجدد عقود 3 لاعبين

فيصل النقبي (دبا)

جددت إدارة النواخذة عقود ثلاثة من لاعبيها هم: الغيني عبدالله كوندي والحارس خليفة سرور، كما تم تجديد عقد الصاعد أحمد نبيل لاعب المنتخب الأولمبي، وتأتي هذه الخطوة المهمة من أجل إبقاء العناصر الأساسية للفريق وتدعيمه من أجل منافسات دوري الدرجة الأولى.

يذكر بأن إدارة دبا جددت تعاقدها مع عدد كبير من نجوم الفريق وابرزهم عامر عمر والفارو أوليفيرا، كما تعمل على الانتهاء من ملف الأجانب بالتعاون مع المدرب حسن العبدولي مدرب الفريق التي جددت الإدارة الثقة به لقيادة النواخدة للصعود لدوري المحترفين الموسم المقبل.