الإمارات تشارك في «الألعاب العربية» بـ 131 رياضياً



رضا سليم (دبي)

كشفت اللجنة الأولمبية الوطنية عن تفاصيل المشاركة في دورة الألعاب العربية الـ 15، التي تستضيفها الجزائر خلال الفترة من 5 إلى 15 يوليو المقبل، تحت إشراف اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، بمشاركة 6000 رياضي من مختلف الدول العربية يتنافسون في 23 رياضة، منها 3 رياضات لأصحاب الهمم من خلال 245 مسابقة رياضة تقام فعالياتها في 5 مدن مختلفة هي الجزائر، وقسنطينة، ووهران، وتيبازه، وعنابة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة بمقرها بدبي اليوم، بحضور ممثلي الاتحادات المشاركة، ويمثل وفد الإمارات في المحفل العربي 131 رياضياً، بواقع 80 لاعباً و51 لاعبة، حيث تقص ألعاب القوى شريط المشاركة في الرابع من يوليو المقبل على ملعب ساتو قبل حفل الافتتاح بيوم واحد، تليها الجودو في السادس من يوليو بالقاعة البيضاوية.

ويخوض وفد الإمارات غمار الدورة في 15 رياضة، هي كرة الطائرة سيدات، ألعاب القوى رجال وسيدات، الملاكمة رجال، الجودو رجال، السباحة رجال وسيدات، الكاراتيه رجال وسيدات، والريشة الطائرة رجال وسيدات، والدراجات رجال وسيدات، ورفع الأثقال رجال وسيدات، وتنس الطاولة رجال، والمبارزة رجال وسيدات، والشطرنج رجال وسيدات، والشراع رجال وسيدات، ورياضتي كرة السلة على الكراسي وألعاب القوى رجال وسيدات لأصحاب الهمم.

وأكد أحمد الطيب، مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية، في بداية المؤتمر، أهمية الظهور المشرف وتحقيق النتائج التي تتناسب مع سمعة ومكانة دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الدورة العربية فرصة مميزة لجميع الرياضيين، نظراً لموعد إقامتها قبل انطلاق المحافل المقبلة التي تحتاج محطات إعداد قوية، بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الاستفادة، تطبيقاً لرؤية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بضرورة السعي ومضاعفة الجهود في المناسبات الرياضية كافة، لاسيما الخارجية منها لما تمثله من قيمة كبيرة للوفود الرياضية التي تتنافس في إبراز جاهزيتها الفنية ومستوى رياضييها من جميع الجوانب التي تقوم عليها الحركة الأولمبية في الأساس مثل التميز والاحترام والصداقة.

وأشار الطيب إلى أن جميع الاتحادات المشاركة في الدورة العربية استعرضت خلال اجتماعات تنسيقية مشتركة مع اللجنة الأولمبية الوطنية خلال المرحلة الماضية الاستعدادات الخاصة بخوض غمار هذا المحفل وما يليه من استحقاقات أخرى، إذ تبدأ الفرق الرياضية والوفود المرافقة لها في المغادرة اعتباراً من الأول من يوليو المقبل.

ونوه إلى أن إجراء قرعة الألعاب الجماعية في الدورة العربية بالجزائر يوم 20 يونيو الجاري، حيث سيتم تحديد موعد المنافسات بناء على نتيجة القرعة، مشيراً كذلك إلى موعد افتتاح القرية الرياضية أمام جميع الرياضيين في الثاني من يوليو المقبل، وأضاف: «خمس مدن جزائرية ستحتضن الحدث، وبالنسبة لوفد الإمارات ستجرى 10 منافسات رياضية بالجزائر العاصمة، على أن تقام السباحة في وهران، والدراجات وكرة الطاولة بتيبازة، والشطرنج بقسنطينة».

وكشف أحمد الطيب مشاركة الإمارات ممثلة في اللجنة الأولمبية الوطنية في فعاليات النسخة التاسعة من دورة الألعاب الفرانكوفونية التي تقام في مدينة كينشاسا عاصمة الكونغو خلال الفترة من 28 يوليو إلى 6 أغسطس المقبلين بـ 3 رياضات هي الجودو، وتنس الطاولة، وألعاب القوى بإجمالي 10 رياضيين في الألعاب الثلاث.

وأشار الطيب إلى مشاركة الإمارات في رياضتين بدورة الألعاب الشاطئية العالمية بمدينة بالي بإندونيسيا والتي تقام خلال الفترة من 5 إلى 12 أغسطس المقبل وهي كرة القدم الشاطئية عقب تأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية بتتويجه بطلاً للتصفيات المؤهلة للدورة، إضافة إلى تأهل أحمد خميس الحمادي، لاعب منتخبنا الوطني للتجديف بإحرازه الميدالية الفضية في مسابقة فردي الرجال، ضمن بطولة آسيا التي أقيمت مؤخراً في تايلاند.