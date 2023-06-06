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ديوكوفيتش يضبط عقارب ساعته على الـ 12

ديوكوفيتش يضبط عقارب ساعته على الـ 12
6 يونيو 2023 21:27


باريس (أ ف ب) 

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بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثالثاً الدور نصف النهائي من بطولة رولان جاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى للجراند سلام في التنس، بفوزه على الروسي كارن خاتشانوف 4-6 و7-6 (7-صفر) و6-2 و6-4 اليوم الثلاثاء.
وهي المرة الـ 12 التي يبلغ فيها ديوكوفيتش هذا الدور في العاصمة الفرنسية علماً بأنه توج بلقبها مرتين. كما أنها المرة الـ 45 التي يبلغ فيها الصربي نصف النهائي في إحدى البطولات الكبرى.
ويلتقي ديوكوفيتش (36 عاماً) في نصف النهائي مع الفائز من مباراة الإسباني كارلوس الكاراس المصنف أول أو اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف خامساً والتي تقام لاحقاً.
وبقي الصربي بالتالي على المسار الصحيح نحو لقب 23 قياسي كبير لفض الشراكة مع الإسباني رافايل نادال المتوج في رولان جاروس 14 مرة والغائب عن النسخة الحالية بداعي الإصابة.
وخسر ديوكوفيتش أول مجموعة في هذه البطولة، لكنه حسم الثانية بعد جولة فاصلة من دون أن يكسب منافسه أي نقطة، ثم أنهى المجموعتين الثالثة والرابعة من دون صعوبة كبيرة ليحقق فوزه العاشر على منافسه في 11 مواجهة جمعت بينهما.
وقال ديوكوفيتش «اعتقد بأن منافسي كان اللاعب الأفضل في معظم فترات المجموعتين الأولى والثانية، عانيت لإيجاد ايقاعي. بدأت المباراة بشكل بطيء لكني خضت جولة فاصلة مثالية وبعدها ارتقيت بمستواي كثيراً».
وختم «دائماً ما تكون مباريات الدور ربع النهائية تنافسية. لن يقدم لك المنافس أي هدية، وبالتالي عليك أن تستحقها». 

 

رولان جاروس
التنس
الجراند سلام
ديوكوفيتش
نادال
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