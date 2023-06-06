لاعب من أصول عراقية في صفوف منتخب بلجيكا



بروكسل (د ب أ)

استعان دومينيكو تيديسكو، المدير الفني الجديد لمنتخب بلجيكا، بأربعة لاعبين جدد استعداداً للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا.

وتولى تيديسكو مهمة تدريب المنتخب البلجيكي خلفاً لروبرتو مارتينيز، عقب فشل الفريق في تخطي دور المجموعات بمونديال قطر 2022، واستدعى تيديسكو، للمرة الأولى، كلاً من ارنو بودار حارس مرمى ستاندر دو لياج البلجيكي ومدافع بيرنلي الإنجليزي أمين الدخيل الذي ينحدر من أصول عراقية، وأوليفر ديمان جناح سيركل براج، وميك تريسور لاعب وسط جينك. ويعتبر الهدف الأول لمارتينيز مع منتخب بلجيكا هو الصعود إلى يورو 2024 عبر التصفيات التي يستهلها الفريق بملاقاة السويد قبل مواجهة النمسا وإستونيا ضمن المجموعة السادسة.