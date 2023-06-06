«عالم دبي للرياضة» يطلق النسخة الـ 13 بـ40 ملعباً



رضا سليم (دبي)

انطلقت النسخة الثالثة عشرة من «عالم دبي للرياضة» بقاعات زعبيل 2 – 6 بمركز دبي التجاري العالمي التي ينظمها المركز بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتستمر حتى 10 سبتمبر المقبل.

ويشتمل النسخة الجديدة على العديد من الأنشطة الرياضية المتنوعة التي تناسب مختلف الأعمار والقدرات، والتي يتم تنظيمها ضمن 40 مرفقاً وملعباً على مساحة 300 ألف قدم مربع، والوجهة المثالية لعشاق الرياضة للاستمتاع بالأنشطة الرياضية اليومية، بالإضافة إلى مهرجانات نهاية الأسبوع والتحديات والحصص التدريبية التي تلبي احتياجات محبي الرياضة خلال فصل الصيف.

ويضم «عالم دبي للرياضة» 17 ملعباً لكرة الريشة، وثلاثة ملاعب لكرة السلة، وملعباً للكريكيت، وملعبين للبادل، وستة ملاعب لكرة القدم، وثمانية ملاعب لتنس الطاولة، وملعبين للتنس، وملعبين للكرة الطائرة، وملعبين للبيكل بول، وصالة رياضية وأستوديو للياقة البدنية يقدّم حصصاً يومية.

ويقدّم «عالم دبي للرياضة» بعض الفعاليات الجديدة بما في ذلك «عالم دبي للأطفال»، والذي يضم أنشطة وألعاباً ترفيهية ممتعة للصغار، كما يمكن لجميع أفراد الأسرة الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الترفيهية المجانية مثل ألعاب الفيديو ومصارعة الأذرع والجينجا والجولف المصغر، بجانب المخيّمات الصيفية المصممة للأطفال من سن ثلاث سنوات فما فوق والتي تقدمها 12 أكاديمية مشاركة، بالإضافة إلى كرة السلة والتنس والكاراتيه وغيرها الكثير.

وينطلق اليوم المفتوح للأكاديميات الرياضية المشارك 10 يونيو الجاري طوال فصل الصيف، حيث ستقوم الأكاديميات بتنظيم مجموعة من الفعاليات والمباريات لتمكين الأطفال من تجربة الأكاديميات المختلفة بحضور أولياء أمورهم وعائلاتهم.

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي:«عالم دبي للرياضة يعد ملتقى جميع أفراد العائلة من كافة فئات المجتمع من الكبار والصغار والنساء والرجال من عشاق الرياضة والنشاط البدني، وليس للرياضيين فقط، والحدث السنوي الذي يستمر لمدة أكثر من 100 يوم أصبح متنفسًا للجميع ومكانًا آمنًا للتنافس الرياضي والتعارف بين مختلف مكونات المجتمع، كل فرد يأتي لممارسة الرياضة التي يحبها، وهذا هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه ودورنا هو الاهتمام بالرياضة المجتمعية لأن كل فرد في المجتمع من حقه أن يجد مكانًا مناسبًا يمارس فيه رياضته المفضلة.

وأضاف أن عالم دبي للرياضة المكان النموذجي لممارسة الرياضة داخل الصالات المكيفة والأرضيات الجيدة، بما يعزز من دور المجلس في توفير البيئة المناسبة لممارسة الرياضة لكل أفراد المجتمع، من خلال التعاون مع شريكنا ومستضيف الفعاليات مركز دبي التجاري العالمي، والرياضة المجتمعية تشغل الاهتمام الأكبر في برامج عمل مجلس دبي الرياضي، فقد زاد عدد الفعاليات الرياضية التي ينظمها أو يشرف عليها المجلس إلى أكثر من 450 فعالية رياضية سنويًا لخدمة المجتمع في كافة المناطق.

وأكد أن استمرار هذا الحدث السنوي للعام الـ 13 يؤكد على النجاح الكبير الذي حققه على مدار السنوات السابقة، ويسهم في تأكيد أن دبي في الصدارة العالمية في دعم الرياضة باعتبارها أسلوب حياة يومية، ويعطي للعالم فكرة واضحة عن رؤية دبي ونهجها الراسخ في توفير نمط حياة رياضية نشيطة وتحقيق الرفاهية والسعادة للجميع، ويثبت التزامنا التام بالمساهمة بفاعلية في بناء مجتمع يتمتع بالصحة والنشاط.

وقال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي:«تعد النسخة الثالثة عشر من الحدث» فرصة مثالية لجميع عشاق الرياضة والراغبين في تحسين لياقتهم البدنية أو ممارسة رياضتهم المفضلة خلال فصل الصيف حيث ستمتد فعاليات هذا الحدث على مدار 14 أسبوعاً من النشاط والتحدي.

وأضاف: الحدث يعد منصة مميزة للراغبين في تعليم أطفالهم مهارات جديدة في الأكاديميات الرياضية المشاركة، أو الاستمتاع معهم في «عالم دبي للأطفال» والذي يتم تنظيمه لأول مرة ضمن عالم دبي للرياضة، ونتطلع من خلاله إلى توفير منصة تفاعلية لجميع أفراد العائلة من أجل التدريب وتحقيق أهداف اللياقة البدنية والاستمتاع بممارسة الألعاب الرياضية طوال الصيف.