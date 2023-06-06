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سفيتولينا: سبالينكا «تشعل النيران» بانتظار «مصافحة لن تحدث»!

سفيتولينا: سبالينكا «تشعل النيران» بانتظار «مصافحة لن تحدث»!
6 يونيو 2023 19:17

باريس (رويترز)
اتهمت لاعبة التنس الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، منافستها أرينا سبالينكا لاعبة روسيا البيضاء بإشعال النيران بالوقوف عند الشبكة انتظاراً لمصافحة تعلم أنها لن تحدث أبداً بعد نهاية مباراة دور الثمانية في فرنسا المفتوحة للتنس اليوم.
وحذرت سفيتولينا من أنها لن تصافح أي لاعبة من روسيا أو روسيا البيضاء بعد غزو موسكو لأوكرانيا العام الماضي، والذي تصفه روسيا بأنه «عملية عسكرية خاصة».
وقالت سفيتولينا في مؤتمر صحفي: «لا أعرف لكي أكون منصفة ما الذي كانت تنتظره لأن تصريحاتي كانت واضحة بما فيه الكفاية بشأن المصافحة».

 

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وأطلقت جماهير صيحات استهجان لسفيتولينا، بعد أن توجهت مباشرة إلى مقعدها بعد خسارتها المباراة 6-4 6-4.
وقالت عن صيحات الاستهجان التي تلقتها عندما لم تصافح أيضاً الروسية داريا كاساتكينا في الدور السابق: «كنت أتوقع ذلك ولم يكن ذلك مفاجأة بالنسبة لي».
ورداً على سؤال عما إذا كانت سبالينكا المصنفة الثانية عالمياً تتطلع إلى تأجيج الموقف بالوقوف عند الشبكة بدلاً من العودة إلى مقعدها، قالت سفيتولينا: «نعم، أعتقد ذلك، كان رد فعلي الأولي، ماذا تفعل؟ لأنني أوضحت موقفي في جميع مؤتمراتي الصحفية، أدليت ببيانات متعددة مفادها أنني لن أصافح. لقد لعبت سبالينكا أمام مارتا كوستيوك من أوكرانيا أيضاً في الدور الأول، لذا، الأمر بسيط للغاية».
وأثارت سبالينكا، التي ستواجه التشيكية كارولينا موخوفا في الدور المقبل، ضجة في الأيام الأخيرة بعدما تجاهلت المؤتمرات الصحفية بعد مباراتيها السابقتين بعدما أمطرها صحفيون بأسئلة عن الحرب وتورط بلادها كمنصة انطلاق رئيسية للأسلحة والقوات الروسية.
وقالت لاعبة روسيا البيضاء إنها لم تشعر بالأمان في مؤتمراتها الصحفية ولم تخضع لعقوبات من قبل سلطات التنس الأمر الذي وجدته سفيتولينا محيراً.
وقالت اللاعبة الأوكرانية: "بالتأكيد أعتقد أنه يجب أن تكون المعاملة متساوية للجميع، مثل، على سبيل المثال، لماذا تم تغريم اليابانية نعومي أوساكا في المرة الأخيرة وهذه المرة لا توجد أي غرامة على لاعبة تجاهلت المؤتمرات الصحفية أيضاً.
وفي 2021، فرضت سلطات التنس غرامة على أوساكا المصنفة الأولى عالمياً سابقا قدرها 15 ألف دولار لتجاهل المؤتمر الصحفي بعد المباراة في بطولة فرنسا المفتوحة وهددت بفرض عقوبات صارمة من قبل مجلس إدارة البطولات الأربع الكبرى.
بعد ذلك انسحبت اللاعبة اليابانية من البطولة بسبب مخاوف تتعلق بالصحة العقلية وقالت في وقت لاحق إنها كانت تحارب الاكتئاب والقلق لسنوات.

التنس
رولان جاروس
إيلينا سفيتولينا
أرينا سابالينكا
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