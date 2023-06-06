هل أقال سان جيرمان جالتييه؟

باريس (د ب أ)

كشفت تقارير إعلامية فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم أقال مديره الفني كريستوف جالتييه، وقالت هذه التقارير إن النادي أخطر جالتييه 56 عاماً اليوم الثلاثاء بإنهاء عمله بعد عام واحد فقط قضاه في نادي العاصمة الفرنسية.

يأتي ذلك رغم فوز سان جيرمان مع جالتييه بلقبه الحادي عشر في الدوري الفرنسي بفارق ضئيل بمقدار نقطة واحدة عن لانس، لكن الفريق فشل في الحصول على بطولة كأس فرنسا كما فشل في بطولة دوري أبطال أوروبا التي ودعها في دور ربع النهائي أمام بايرن ميونخ الألماني الذي كان يدربه آنذاك الألماني يوليان ناجلسمان.

ويمكن أن يكون ناجلسمان 35 عاماً تحديداً هو المدير الفني الجديد لنادي العاصمة الفرنسية حيث كشفت وسائل إعلام عن قرب التوصل بين الجانبين بهذا الخصوص.