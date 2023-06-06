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زفيريف يحصل على «الإنسولين» في ملعب «رولان جاروس»!

زفيريف يحصل على «الإنسولين» في ملعب «رولان جاروس»!
6 يونيو 2023 18:25

باريس (د ب أ)
قال متحدث رسمي باسم منظمي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، إن البطل الأولمبي الألماني ألكسندر زفيريف سُمح له بالحصول على الإنسولين في الملعب، وذلك بعدما أبلغه المسؤولون أن هذا الأمر يبدو «غريباً».
وإذا دخل اللاعب الألماني، الذي يعاني من مرض السكري، لغرف خلع الملابس للحصول على الإنسولين، لن يعتبر هذا واحداً من الاستراحتين المحتملتين لاستخدام دورة المياه.
واشتكى زفيريف من أن مسؤولي بطولة فرنسا المفتوحة هذا العام أصدروا نصائح متضاربة بشأن المكان الذي يمكنه فيه الحصول على حقن الإنسولين.
وقال زفيريف عقب المباراة التي فاز فيها على البلغاري جريجور ديميتروف في الدور الرابع: «قال الحكام إنني بحاجة للخروج من الملعب، وخلال مباراتي الأخيرة، قالوا لي أن هذا سيعتبر استراحة لاستخدام دورة المياه».
وأضاف: «أجبت، يا رفاق، لديّ فقط استراحتين لاستخدام دورة المياه في المباراة، ولكن في المباريات التي تحتاج لخوض خمس جولات لحسمها يجب أن أحقن نفسي أربع أو خمس مرات».
وقيل له إن هذا «يبدو غريباً» عندما يحصل على حقنة الإنسولين في الملعب.
وقال زفيرف: «إذا لم أفعل هذا، ستصبح حياتي في خطر، ولكنهم قالوا إن هذا يبدو غريباً هذه المناقشة لا معنى لها».
في أغسطس 2022، أعلن زفيريف للرأي العام أنه يعاني من مرض السكري من النوع الأول وأنه تم تشخيص حالته عندما كان طفلاً، وفي أغسطس الماضي، أطلق مؤسسة ألكسندر زفيريف لزيادة الوعي بمرض السكري من النوع الأول.

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