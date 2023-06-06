«سيتي» العلامة التجارية الأعلى قيمة بين أندية كرة القدم في العالم

أبوظبي (الاتحاد)



اختير نادي مانشستر سيتي باعتباره أفضل علامة تجارية لأندية كرة القدم في العالم، إذ تصدّر النادي تقرير أفضل 50 علامة تجارية لأندية كرة القدم لعام 2023 لأول مرة، ويبين التقرير بالتفصيل نمواً إيجابياً بنسبة 34% في قيمة العلامة التجارية للسيتي منذ جائحة كوفيد-19، ليتجاوز بطل الدوري الإنجليزي الممتاز نادي ريال مدريد في المركز الأول. وهذه هي المرة الأولى التي يحتل فيها نادٍ إنجليزي المركز الأول منذ ست سنوات.

ومن أبرز الأسباب التي أدت إلى تصدر السيتي للتصنيف العالمي ضمن التقرير كانت عشر سنوات من تحقيق النتائج المميزة وتحقيق البطولات على أرض الملعب، إلى جانب تحقيق أعلى الإيرادات مقارنةً مع جميع الأندية الأخرى.

يأتي هذا التقرير في ذروة موسم رائع يشهده نادي مانشستر سيتي على أرض الملعب وخارجه، حيث تمكن السيتي من رفع كأس بطولة الاتحاد الانجليزي يوم السبت الماضي، ليكمل بذلك الثنائية المحلية بعد فوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة على التوالي الشهر الماضي، ويتطلع النادي لإضافة المزيد من الألقاب لهذا الموسم التاريخي، حيث يخوض مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا نهاية هذا الأسبوع.

وفي هذا الموسم أيضاً، تصدر النادي دوري ديلويت المالي لكرة القدم للعام الثاني على التوالي، بعدما أعلن عن تحقيق عائدات قياسية بلغت 613 مليون جنيه إسترليني وأرباح وصلت إلى 41.7 مليون جنيه إسترليني، إذ تُعادل هذه الأرباح أكثر من ضعفي الرقم القياسي السابق للنادي.

كما كان هذا العام مميزاً أيضاً بالنسبة للنادي من الجانب التجاري، حيث أطلق تعاوناً مع عدد من الشركاء الجدد وأعلن عن تمديد المزيد من الشراكات على طول الموسم.

كما تنعكس شعبية النادي أيضاً في الانتشار الهائل، ومستويات المشاركة الفائقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة بالنسبة لكون السيتي النادي الأوروبي الأكثر شعبية على يوتيوب بالنسبة للمستخدمين النشطين ومشاهدات الفيديو هذا الموسم.وقال رويل دي فريس، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة السيتي لكرة القدم: يعكس تقييم النادي باعتباره العلامة التجارية الأعلى قيمة بين أندية كرة القدم على مستوى العالم، قصة النجاح والتطور التي شهدها مانشستر سيتي على مدار السنوات الأخيرة. ولا يقتصر هذا الإنجاز على تطور العلامة التجارية، وإنما يدل على ما يحققه النادي إجمالاً. كان أداء النادي متسقاً وحطم الأرقام القياسية داخل الملعب وخارجه هذا الموسم، مع العمل في الوقت ذاته بنظام يعزز الاستدامة المالية. أضاف:«مع تطلعنا نحو المستقبل، نحن نرغب في مواصلة الاستثمار في الأمور الصحيحة، التي تتمثل في المواهب الكروية في النادي، ومدينة مانشستر، ومجتمعنا المحلي، والبنية التحتية، والتجارب التي سنقدمها للمشجعين. لدينا سجل حافل من الابتكار ونحن متشوقون للفصل التالي في التاريخ الرائع لهذا النادي».

افضل تجربة

قدم مانشستر سيتي طلب تخطيط إلى مجلس مدينة مانشستر من أجل تطوير أفضل تجربة للمشجعين وليكون استاد الاتحاد وجهة ترفيهية على مدار العام. وسيساهم هذا المشروع في إضافة مبلغ قدره 300 مليون جنيه إسترليني إلى استثمارات مجموعة السيتي لكرة القدم وأعمال التجديد في شرق مانشستر.

قميص كل 12 ثانية

استمرت عمليات بيع المنتجات التي حققها السيتي في تحطيم الأرقام القياسية مع الطلب الهائل على أطقم موسم 2022/23 وإطلاق أحدث مجموعة، إذ تم بيع قميص جديد كل 12 ثانية في اليوم الأول من البيع.