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زفيريف إلى دور الثمانية في «رولان جاروس»

زفيريف إلى دور الثمانية في «رولان جاروس»
6 يونيو 2023 11:44

باريس (د ب أ)
واصل الألماني ألكسندر زفيريف انطلاقته القوية في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان جاروس»، وتأهل إلى دور الثمانية بالفوز على البلغاري جريجور ديميتروف 6-1 و6-4 و6-3 ضمن منافسات الدور الرابع. 

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وتأهل زفيريف بذلك إلى دور الثمانية في رولان جاروس للمرة الخامسة خلال آخر ستة أعوام، ويتطلع إلى التأهل إلى الدور قبل النهائي بالبطولة للموسم الثالث على التوالي.
وصعد زفيريف (26 عاماً) إلى دور الثمانية للمرة التاسعة في سجل مشاركاته ببطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، وقد كان أبرز إنجاز له في البطولات الكبرى، الوصول إلى نهائي بطولة أميركا المفتوحة «فلاشينج ميدوز» عام 2021.
ويلتقي زفيريف في المباراة المقبلة، الأرجنتيني توماس إتشيفري الذي تأهل للمرة الأولى إلى دور الثمانية في بطولات «جراند سلام» بالفوز على الياباني يوشيتو نيشوكا 7-6 (10-8) و6-0 و6-1.
وتفتتح منافسات دور الثمانية اليوم بلقاء النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش مع الروسي كارين خاشانوف، والإسباني كارلوس ألكاراز مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

ألكسندر زفيريف
رولان جاروس
التنس
بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
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