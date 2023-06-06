زاناردي يعدل برنامج إعداد عجمان



رضا سليم (دبي)

بدأ البرازيلي كايو زاناردي مدرب فريق عجمان مهمته الجديدة مع البرتقالي بإعادة ترتيب الأوراق، حيث ألغى المدرب معسكر صربيا الذي كان قد وضعه جوران مدرب الفريق السابق ويتجه لإقامة معسكر في دولة أوروبية أخرى، كما سيبدأ الفريق في التجمع الأول بداية الشهر المقبل، ويعكف زاناردي حالياً على وضع خطة الإعداد وعدد المباريات التي يحتاجها الفريق للإعداد للموسم المقبل.

كما يدرس المدرب احتياجات الفريق من اللاعبين الأجانب والموطنين رغم وجود معظم اللاعبين الأجانب، ولم يخرج سوى السلوفيني ميرال مدافع الفريق وتم التعاقد مع البديل المدافع التونسي نادر الغندري، فيما لم يحسم التجديد مع البحريني علي مدن لاعب الفريق والذي كان معاراً من الرفاع البحريني وتواصل إدارة النادي مع النادي البحريني، إلا أن دخول عدد من أنديتنا بطلب استعارة اللاعب عطل حسم التجديد لموسم آخر حتى الآن.

في الوقت الذي يتواجد في قائمة الفريق المغربي وليد أزارو والتونسي فراس بالعربي والكونغولي بريستيج مبونجو، بجانب التجديد للمغربي عصام فايز في فئة المقيم، بالإضافة إلى أن أغلب اللاعبين المواطنين لديهم عقود مستمرة مع النادي.

ويبقى التحدي الوحيد أمام إدارة النادي من رحيله فراس بالعربي، في ظل العروض التي يتلقاها النادي مقابل الاستغناء عن خدماته خاصة أن عقد اللاعب مستمر حتى نهاية الموسم المقبل، وفي حالة رحيله سيدخل النادي في مفاوضات جديدة للتعاقد مع صفقة في خط الوسط الذي سيحتاج إلى تجديد الدماء.

من ناحية أخرى، وجهت إدارة النادي الشكر إلى الصربي جوران توفيجدزيتش مدرب الفريق السابق الذي فسخ عقده مع النادي وانتقل لقيادة فريق النصر في الموسم الجديد، ونشر النادي على حسابه الرسمي بمواقع التواصل رسالة شكر للمدرب على كل ما قدمه للنادي وتحقيقه أرقام قياسية لأول مرة مع الفريق سواء مستوى النتائج أو المركز السادس للفريق في جدول ترتيب الدوري للمرة الأولى في تاريخه والوصول إلى النقطة 44، والتي تمثل أعلى نسبة نقاط حصل عليها الفريق في دوري المحترفين.