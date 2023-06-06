الأربعاء 7 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

زاناردي يعدل برنامج إعداد عجمان

زاناردي يعدل برنامج إعداد عجمان
6 يونيو 2023 13:00

 
رضا سليم (دبي) 
بدأ البرازيلي كايو زاناردي مدرب فريق عجمان مهمته الجديدة مع البرتقالي بإعادة ترتيب الأوراق، حيث ألغى المدرب معسكر صربيا الذي كان قد وضعه جوران مدرب الفريق السابق ويتجه لإقامة معسكر في دولة أوروبية أخرى، كما سيبدأ الفريق في التجمع الأول بداية الشهر المقبل، ويعكف زاناردي حالياً على وضع خطة الإعداد وعدد المباريات التي يحتاجها الفريق للإعداد للموسم المقبل.
كما يدرس المدرب احتياجات الفريق من اللاعبين الأجانب والموطنين رغم وجود معظم اللاعبين الأجانب، ولم يخرج سوى السلوفيني ميرال مدافع الفريق وتم التعاقد مع البديل المدافع التونسي نادر الغندري، فيما لم يحسم التجديد مع البحريني علي مدن لاعب الفريق والذي كان معاراً من الرفاع البحريني وتواصل إدارة النادي مع النادي البحريني، إلا أن دخول عدد من أنديتنا بطلب استعارة اللاعب عطل حسم التجديد لموسم آخر حتى الآن.
في الوقت الذي يتواجد في قائمة الفريق المغربي وليد أزارو والتونسي فراس بالعربي والكونغولي بريستيج مبونجو، بجانب التجديد للمغربي عصام فايز في فئة المقيم، بالإضافة إلى أن أغلب اللاعبين المواطنين لديهم عقود مستمرة مع النادي.
ويبقى التحدي الوحيد أمام إدارة النادي من رحيله فراس بالعربي، في ظل العروض التي يتلقاها النادي مقابل الاستغناء عن خدماته خاصة أن عقد اللاعب مستمر حتى نهاية الموسم المقبل، وفي حالة رحيله سيدخل النادي في مفاوضات جديدة للتعاقد مع صفقة في خط الوسط الذي سيحتاج إلى تجديد الدماء.
من ناحية أخرى، وجهت إدارة النادي الشكر إلى الصربي جوران توفيجدزيتش مدرب الفريق السابق الذي فسخ عقده مع النادي وانتقل لقيادة فريق النصر في الموسم الجديد، ونشر النادي على حسابه الرسمي بمواقع التواصل رسالة شكر للمدرب على كل ما قدمه للنادي وتحقيقه أرقام قياسية لأول مرة مع الفريق سواء مستوى النتائج أو المركز السادس للفريق في جدول ترتيب الدوري للمرة الأولى في تاريخه والوصول إلى النقطة 44، والتي تمثل أعلى نسبة نقاط حصل عليها الفريق في دوري المحترفين.

أخبار ذات صلة
أندية دبي تتحدث «الصربية» في الموسم الجديد
«الرابطة» تطمئن على تطبيق حتا والإمارات لمعايير دوري المحترفين
نادي عجمان
جوران توافادزيتش
البرتقالي
دوري المحترفين
دوري المحترفين لكرة القدم
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
محمد أبو شهاب خلال التصويت على أعضاء مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: نعمل من أجل عالم أكثر سلاماً وأمناً
اليوم 01:04
طرفا الأزمة في السودان يستأنفان محادثات غير مباشرة لوقف إطلاق النار
عربي ودولي
طرفا الأزمة في السودان يستأنفان محادثات غير مباشرة لوقف إطلاق النار
اليوم 01:04
جندي يمني مرابط في إحدى جبهات القتال ضد الحوثيين (من المصدر)
عربي ودولي
اليمن.. ضبط «حوثيين» خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية
اليوم 01:04
صورة بالقمر الصناعي تظهر دمار سد نوفا كاخوفكا (رويترز)
عربي ودولي
عمليات إجلاء واسعة بعد تفجير سد في أوكرانيا
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©