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«الفرسان» يبحث خطة التحضير بـ «الفيديو»

«الفرسان» يبحث خطة التحضير بـ «الفيديو»
6 يونيو 2023 12:00

مراد المصري (دبي)
يعقد شباب الأهلي جلسة عبر تقنية الفيديو مع المدرب الجديد الصربي ماركو نيكوليتش، من أجل بحث خطة التحضير للموسم الجديد الذي يستهله «الفرسان» برحلة الدفاع عن لقب دوري أدنوك للمحترفين، والمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا.
ويبحث الجهاز الإداري للفريق الأول الترتيبات مع المدرب الذي تم الاتفاق على توليه المهمة رسمياً خلفاً للبرتغالي ليوناردو جارديم، حيث من المتوقع أن يبدأ تجمع اللاعبين للتحضير للموسم الجديد مطلع شهر يوليو المقبل، على أن تكون صربيا الوجهة المرجحة لخوض الجزء الأكبر من المعسكر الخارجي.
ويتطلع شباب الأهلي للاستمرار بنفس سياسة الاعتماد على الوجوه الشابة ومنحها الفرصة مع المزج مع أصحاب الخبرة، وهي التوليفة التي أثبتت نجاحها في الموسم الماضي، على أن يتم بحث قائمة اللاعبين الأجانب المرشحين للانضمام لصفوف الفريق وتعويض الراحلين، وذلك وفق الاحتياجات الفنية في وسط الملعب وخط الهجوم.
ومن المتوقع أن يصل ماركو نيكوليتش إلى أرض الدولة في وقت لاحق خلال الشهر الجاري من أجل إكمال استقراره وبدأ العمل قبل وصول اللاعبين للتدريبات المحلية قبل المعسكر الخارجي، وهو الذي يسود تفاؤل حول قدرته على قيادة المرحلة المقبلة بالنظر لطموحاته التي يمتلكها وسعيه لتقديم نفسه بقوة في ظهوره الأول في المنطقة.

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