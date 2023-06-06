العصيمي: مونديال سلة الكراسي جاهز لضربة البداية



رضا سليم (دبي)

توافدت المنتخبات المشاركة في بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم «دبي 2022»، إلى دبي استعداداً لانطلاق الحدث العالمي الجمعة المقبل، والذي يقام برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم.

ويشارك في المنافسات التي تقام للمرة الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط، 28 منتخباً منها 16 للرجال و12 للسيدات، وتستمر المنافسات حتى يوم 20 يونيو الجاري.

وكشف ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، مدير البطولة، تفاصيل الحدث الكبير مؤكداً أن اللجنة المنظمة العليا أنهت كافة الترتيبات لضربة البداية وجميع اللجان تعمل خاصة الاستقبال والمراسم والعلاقات العامة والتي استقبلت المنتخبات المشاركة في البطولة، حيث توافدت المنتخبات على مدار 3 أيام، وستكون أولى خطوات البطولة، التصنيف الطبي للاعبين، وهناك صالات مجهزة لتدريبات المنتخبات طبقاً للجدول على أن تكون التدريبات الأخيرة في صالة البطولة، وهناك 4 ملاعب تدريب داخل مركز دبي التجاري بجانب ملعبي البطولة.

ونوه العصيمي إلى أن حفل افتتاح البطولة سيتضمن لوحة فنية بالترحيب بالمنتخبات المشاركة، بجانب فقرات فنية وهناك مفاجآت كثيرة، وستكون ضربة البداية بين منتخبنا الوطني وإيطاليا، ووجهت اللجنة المنظمة الدعوات لعدد كبير من الشخصيات والمؤسسات والهيئات الرياضية وسيكون في مقدمة الحضور رئيس وأعضاء الاتحاد الدولي لكرة السلة للكراسي المتحركة، حيث ستعقد على هامش البطولة اجتماع الكونجرس على مدار 3 أيام، ويشهد انتجاب رئيس ومجلس إدارة في الدورة الجديدة، وهناك تجديد نصفي كل عامين والمنافسة قوية على منصب الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي.

وأشار مدير البطولة إلى أن هناك ورشاً تحضيرية للحكام المشاركين، لمناقشة كافة الأمور التحكيمية واللوائح والقوانين المعمول بها، كما قمنا بتجربة عملية لكافة الأجهزة والأدوات المستخدمة على ملعبي البطولة، مؤكداً أن القرية التراثية جاهزة لاستقبال جميع الوفود والجماهير، وستنقل صورة مميزة عن تراث الإمارات.

وأوضح العصيمي أن كرة السلة بدأت في التزايد في الأنشطة البارالمبية وزادت الاهتمام من الدول، وارتفع عدد الدوريات التي يشارك فيها اللاعبون المحترفون بنسبة 30% حول العالم وهو ما جعلها محط اهتمام من كافة الدول، وسيكون لها شأن كبير في المستقبل، ونفخر أن تكون الإمارات أول دولة عربية وشرق أوسطية تستضيف الحدث.

وكشف مدير البطولة عن إقامة مباراة استعراضية للسيدات يشارك فيها منتخب الإمارات، يوم 13 يونيو الجاري، والهدف منها ترويج لممارسة اللعبة وتشجيع العنصر النسائي على ممارسة رياضة السلة على الكراسي المتحركة سواء على المستوى المحلي أو العربي، ومن المؤكد أن استضافة البطولة سيكون له تأثير إيجابي وترويجي على انتشار اللعبة.