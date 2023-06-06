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الرياضي

ختام دورة مدربي اتحاد الجودو بالفجيرة

ختام دورة مدربي اتحاد الجودو بالفجيرة
6 يونيو 2023 11:00

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت أمس بنادي الفجيرة للفنون القتالية، الدورة التدريبية السنوية لمدربي الجودو لفئة المستوى الثاني لعام 2023 التي نظمها اتحاد اللعبة، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية والتضامن الأولمبي والأكاديمية الأولمبية الوطنية والاتحاد الدولي للجودو، ضمن برنامج اللجنة الأولمبية الوطنية الذي تقيمه بالتعاون مع الاتحادات الرياضية للارتقاء بمستوى مختلف المدربين الرياضيين في الدولة.
وشهد الحفل الختامي للدورة التي ضمت 25 مدرباً ومدربة من المواطنين والمقيمين العاملين في هذا المجال محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، وحكم الجودو الدولي أحمد سليمان البلوشي رئيس لجنة الحكام والفنية بالاتحاد، وعيسى موسي بن هويدن رئيس لجنة الأندية والمراكز بالمنطقتين الشرقية والشمالية بالاتحاد، والكابتن شعبان السيد، المدير الفني لاتحاد الجودو، والخبير المحاضر الكرواتي سيرتيك هافاتسكو، بجانب المحاضر والحكم الدولي الدكتور سلام الخطاط.
وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، جهود اللجنة الأولمبية الوطنية بإقامة مثل تلك الدورات ومتابعة محمد بن درويش المدير التنفيذي ومشاركته في الحفل الختامي للدورة، كما شكر أسرة نادي الفجيرة للفنون القتالية على تعاونهم المستمر، وشكر المحاضرين وكافه الدارسين والمشرفين على الدورة الناجحة، متمنياً استمرار مثل تلك الدورات، بما يتوافق مع استراتيجية الاتحاد الرامية إلى تكوين جيل جديد يطمح لاعتلاء الصدارة في منصات التتويج المحلية والإقليمية والدولية.
واختتم رئيس الاتحاد، مؤكداً أن ميلاد قاعدة جديدة من المدربين والمدربات تزامنت مع تأسيس مراكز الجودو الجديدة للجنسين على مستوى الدولة، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة واتحاد الرياضة المدرسية، والتي يسعى الاتحاد من خلالها لاكتشاف المواهب من خلال مراكز صالة النهيانية بمدينة العين، ومركز المزهر في دبي، ومركز القرائن 2 في الشارقة، ومركز سيف اليعربي والسدرة في مدينة كلباء. 

اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
الجودو
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