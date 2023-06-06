أستراليا تواجه الأرجنتين بـ «طاقة وافرة»



سيدني (أ ف ب)

أكد مدرب منتخب أستراليا لكرة القدم جراهام أرنولد إنه يريد «الثأر» عندما يلاقي المنتخب الأرجنتيني بطل العالم وقائده ليونيل ميسي، في مباراة ودية بالعاصمة الصينية بكين الأسبوع المقبل.

وكان ميسي أحرز هدفاً رائعاً في مرمى «سوكيروز» لتفوز الأرجنتين 2-1 في دور الـ16 بمونديال قطر 2022، في طريقها إلى إحراز اللقب.

لكن رجال أرنولد المتواضعين زرعوا ذعراً في قلوب الأرجنتينيين خلال تلك المباراة، لذا قال مدرب أستراليا إنه سيأخذ المباراة المقررة 15 يونيو على محمل الجد، حتى لو كانت مباراة وديّة.

وقال أرنولد «أشعر بالقشعريرة الآن لأننا نستطيع مواجهة أبطال العالم بعد فترة وجيزة من كأس العالم، والثأر»، معلناً عن تشكيلة شابة فقدت لاعبين أساسيين بسبب الإصابة، أبرزهم لاعب سلتيك الاسكتلندي آرون موي.

وأضاف جراهام «ستكون الظروف رطبة ودافئة، لكن اللاعبين الأصغر سناً لديهم تلك الطاقة وسيركضون طوال اليوم ويقاتلون»، وتابع «إنها فرصة رائعة لنا جميعاً للذهاب إلى هناك وتقديم كل ما لدينا - سيكون لدى الأولاد طاقة وافرة ولا أطيق الانتظار».