بوليسيك يخطط للعودة لتشيلسي لكن قد يحدث أي شيء



نيويورك (رويترز)

يخطط الجناح الأميركي كريستيان بوليسيك للعودة إلى تشكيلة تشيلسي في الموسم الجديد، رغم تكهنات بانتهاء أيامه في ستامفورد بريدج بعد فترة محبطة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأصبح بوليسيك أغلى لاعب كرة قدم أميركي عندما انضم لتشيلسي في 2019 مقابل حوالي 64 مليون يورو (68.54 مليون دولار)، لكنه لم يظهر بمستواه وغاب في كثير من الأحيان.

وقال اللاعب البالغ عمره 24 عاماً، بعدما انضم لتشكيلة أميركا قبل رحلة الدفاع عن لقب دوري الأمم باتحاد أميركا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف): «وفقاً للوضع الحالي، فأنا لاعب في تشيلسي وأخطط للعودة، لكن يمكن حدوث الكثير من الأشياء».

ويشعر بوليسيك ببعض القلق بسبب عدم مشاركته بانتظام مع تشيلسي، وقال الجناح الأميركي: «كانت رحلة مثيرة بالنسبة لي على مستوى الأندية... قضيت عامين رائعين، لكن مر آخر عامين بطريقة لم أكن أخطط لها على الإطلاق».

وأقال تشيلسي المدرب جراهام بوتر في أبريل وأعلن الشهر الماضي تعيين ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير السابق لمحاولة منح دفعة للفريق الذي احتل المركز 12 في الموسم الماضي، وهو أسوأ مراكز للنادي اللندني منذ 1994.

ويعتقد بوليسيك أن مشاركته مع المنتخب الأميركي تساعده على استعادة حبه للعبة، بينما يستعد لمواجهة المكسيك في الدور قبل النهائي لدوري الأمم في 15 يونيو حزيران.

وقال بوليسيك: «أنا متحمس حقاً للوجود هنا والمشاركة في بعض الدقائق في أرض الملعب والعودة إلى اللاعب الواثق الذي أعرف أن بوسعي أن أكون مثله. أريد استعادة مستواي والاستمتاع باللعبة».