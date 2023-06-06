ميسي بين «نداء القلب» و«إغراء المادة»



أنور إبراهيم (القاهرة)

لاتزال الشكوك تخيّم على مستقبل النجم الأرجنتيني «الأسطورة» ليونيل ميسي، نظراً لأنه لم يستقر بعد بصفة نهائية على تحديد الجهة التي يقصدها هذا الصيف، لإكمال ماتبقى من مسيرته الكروية، بعد أن إنتهى عقده رسمياً مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت مصادرصحفية وثيقة الصلة بالنجم الحاصل على 7 كرات ذهبية، إن «البرغوث» يفضل في قرارة نفسه العودة إلى نادي عمره برشلونة ويحاول منح الكتالوني فرصة أكبر لترتيب أوراقه حتى يمكنه إعادته مرة أخرى إلى بيته، ولكنه لايريد في الوقت نفسه أن يديرظهره تماماً لنادي الهلال السعودي الذي إقترح عليه عرضاً خرافياً تجاوزالـ 500مليون يوروسنوياً.

ويحاول النجم الأرجنتيني وممثلوه بقيادة والده خورخي وهو في الوقت نفسه وكيله، البحث عن حلول، حيث إلتقى والده بالفعل بخوان لابورتا رئيس نادي برشلونة في منزله، ولكن من دون قطع الإتصال مع الجانب السعودي من أجل التوصل إلى «صيغة» لاتحرم النجم الأرجنتيني من العقد الخرافي المقترح عليه من جانب الهلال.

ولكن لأن ميسي لايمكنه الإرتباط بناديين في وقت واحد، فقد تفتق ذهنه عن حل مفاجيء، إذ يقول موقع جول العالمي إن بطل العالم المتوج بمونديال 2022، طلب من مسؤولي الهلال تأجيل التعاقد معه لمدة عام، حتى يمكنه أن يلعب موسماً أخيراً مع نادي عمره وعشقه الأول برشلونة، إلا إن هذا الإقتراح لم يعجب المسؤولين السعوديين على حد قول صحيفة «سبورت»، لأنهم لايريدون الإنتظار عاماً آخر إلا إن هذا الإقتراح لم يعجب المسؤولين السعوديين على حد قول صحيفة «سبورت»، لأنهم لايريدون الإنتظار عاماً آخر. أما إذا ما أصر ميسي على العودة هذا الصيف إلى برشلونة، فإن السعوديين قد لايمانعون ولكنهم في هذه الحالة سيغيرون شروط العقد تماماً، ولن يكون بنفس المبالغ والإمتيازات الحالية «عقد سنتين بمبلغ يتراوح بين 500 و600 مليون يورو».

وهكذا يجد ميسي نفسه - والكلام لموقع جول - أمام مشكلة حقيقية، ويبقى السؤال: هل يُفضل الجانب المادي فيما تبقى من مسيرته الكروية مثلما فعل الفرنسي كريم بنزيمة الذي ترك الريال هذا الصيف ؟ أم إنه سيختار «نداء قلبه» ويسعى بكل قوة من أجل العودة إلى «الكامب نو». حتى الآن لم يقررميسي شيئاً بصفة نهائية، وربما يصل إلى قراره النهائي خلال أيام قليلة.