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جالتييه خارج سان جيرمان

جالتييه خارج سان جيرمان
5 يونيو 2023 23:12

باريس (أ ف ب) 

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لن يبقى كريستوف جالتييه على رأس الجهاز الفني لباريس سان جيرمان بطل فرنسا الموسم المقبل، وفق ما أكده مصدر مقرب من المفاوضات، وهو ما يتوافق مع ما نشرته وسائل إعلام عدة.
ولن يكمل جالتييه «56 عاماً» السنة الثانية من عقده، رغم قيادته سان جيرمان إلى لقبه الحادي عشر في الدوري، ما يؤكد ما أعلنته صحيفة «ليكيب» السبت.
ورداً على سؤال حول الموضوع السبت بعد الهزيمة أمام كليرمون (3-2) في المرحلة الأخيرة من الدوري، قال جالتييه إن لديه اجتماع مع الإدارة بداية الأسبوع الحالي.
وأضاف: «سنرى بعد ذلك القرارات التي ستتخذها الإدارة»، وذلك بعد دقائق من إطلاق الجماهير صيحات الاستهجان من أحد مدرجات ملعب بارك دي برانس خلال مراسم التتويج.
ودفع جالتييه الذي تم تزكيته الصيف الماضي من قبل مستشار كرة القدم البرتغالي لويس كامبوس، بعد أن عملا سوياً في ليل، ثمن تراجع الفريق في النصف الثاني من الموسم.
بعد بداية ناجحة للغاية لم تتخللها أي هزيمة، مُني الفريق بعشر هزائم في عام 2023 في جميع المسابقات، وخرج من الدور ثمن النهائي في كل من كأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني، وهي البطولة التي تعتبر الهدف الأساسي للنادي منذ الاستحواذ القطري في 2011.
وأشار جالتييه مراراً وتكراراً إلى تأثير الروزنامة والجدول المزدحم على الفريق، لا سيما مع إقامة كأس العالم 2022 في منتصف الموسم.
قال منذ أسبوعين «التحليل العادل الذي لا تريدون التحدث عنه، هو أنه كان هناك باريس سان جيرمان قبل كأس العالم، وباريس سان جيرمان بعد كأس العالم، مع لاعبين مهمين للغاية لم يلعبوا منذ ذلك الحين 16 أو 17 مباراة»، في إشارة خاصة إلى البرازيلي نيمار الذي انتهى موسمه منذ فبراير بداعي الإصابة.

كريستوف جالتييه
سان جيرمان
نيمار
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