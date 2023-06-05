«الحكومة الإسبانية» تحاصر المسيئين إلى فينيسيوس

مدريد (أ ف ب)

أعلنت الحكومة الإسبانية، فرض غرامات مالية وحظر دخول إلى الملاعب للمشجعين الذين أساؤوا عنصرياً إلى مهاجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وسيتم تغريم أربعة أشخاص بقيمة 60 ألف يورو وحظرهم من دخول الملاعب لمدة عامين، بعد تعليق دمية فينيسيوس على جسر في يناير الماضي، وفق ما أعلن في بيان المجلس الأعلى للرياضة، وهو منظمة تابعة لوزارة الرياضة.

كما سيتم تغريم ثلاثة أشخاص مبلغ 5000 يورو ومنعهم من دخول الملاعب لمدة عام، بسبب الإساءة العنصرية للاعب البالغ 22 عاماً خلال مباراة ريال مدريد ضد المضيف فالنسيا في الدوري في مايو الماضي.

تنتظر هذه العقوبات مصادقة من قبل الهيئات الحكومية المسؤولة عن القضايا الأمنية في البلاد.

وبعد الإساءات العنصرية ضد فينيسيوس، اعترف لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أن بلاده تعاني من «مشكلة عنصرية» في كرة القدم ودعته الحكومة اليسارية، إلى أن يكون أكثر صرامة ضد هذه الأفعال.