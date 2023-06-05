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«لزوم الخالدية» يدافع عن لقب كأس زايد في «جارديت»

«لزوم الخالدية» يدافع عن لقب كأس زايد في «جارديت»
6 يونيو 2023 00:54

استوكهولم (الاتحاد)

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يستضيف مضمار جارديت العشبي في العاصمة السويدية استوكهولم عصر اليوم، فعاليات سباق كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1500 متر «قوائم»، البالغ إجمالي جوائزه المالية 250.000 كرونا سويدية، والذي يقام تحت مظلة النسخة الخامسة عشر من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ويتوقع أن يحضر الحدث التاريخي بالتزامن مع اليوم الوطني لمملكة السويد 50 ألف متفرج.
وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها.
ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.
ويضم سباق كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 7 من نخبة الخيول العربية في سن أربع سنوات فما فوق أبرزها «لزوم الخالدية» لصوفيا فورس بإشراف ماريا هاجمان اريكسون، وقيادة مالين هولمبيرج، وهو يدافع عن لقبه الذي حققه العام الماضي، ويبلغ تصنيفه 81 رطلاً.
وينافس على اللقب «مهيمن» لاي بي فريدن، وبإشراف أنيللي إريكسون، وقيادة أندرياس دالبارك، وهو صاحب التصنيف الأعلى البالغ 83، و«أيمن» بقيادة أولريكا هولمكويست والذي حل في المركز الثاني العام الماضي وتصنيفه (80)، و«ديجلانو» بقيادة آنا بيلروث البالغ تصنيفه (78) وهما للمالكة والمدربة ماريا هاجمان إريكسون.
ويبرز «نو ريسك نو ريوارد» لكاميليا نيلسون، بإشراف نفس المالكة وبقيادة اليون شافيز ويبلغ تصنيفه (74)، و«لينداهلز افتار» لانيتا لينداهل، بإشراف شارلوت جوس، وقيادة أندرياس جرابيرج البالغ تصنيفه (73)، و«مونا ماي» بقيادة ريبيكا ستالهاندسك، وتصنيفه (75).
وانطلق المهرجان في نسخته الجديدة 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

استوكهولم
الخيول العربية الأصيلة
السويد
منصور بن زايد
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