الهندي شيتامبارام يحتفظ بلقب «دولية دبي للشطرنج»

رضا سليم (دبي)

احتفظ الهندي أرافيند شيتامبارام بلقب بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، والتي نظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة بقاعته على مدار 9 أيام، بمشاركة 172 لاعباً ولاعبة من 46 دولة، منهم أكثر من 100 لاعب من حملة الألقاب الدولية يتقدمهم 52 أستاذاً دولياً كبيراً.

وجاءت صدارة شيتامبارام بعد تساويه في النقاط برصيد 6.5 نقطة مع الأوزبكي جافوخير سينداروف والهندي أرجون إريجايسي والروسي ماكسيم ماتلاكوف، وتفوق عليهم بكسر التعادل ليحافظ على كأس البطولة للمرة الثانية، ليكون ثاني لاعب يتمكن من المحافظة على لقبه خلال مسيرة 23 عاماً منذ انطلاقة البطولة في عام 1999، وكان الإنجليزي جوين جونز هو أول لاعب يفوز باللقب مرتين متتاليتين عامي 2016 و2017.

حضر حفل الختام وتتويج الفائزين، خالد علي زايد الفلاسي رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، وتريم مطر رئيس اتحاد الشطرنج، ومحمد المضيحكي رئيس الاتحاد القطري للشطرنج، ونجيب محمد صالح نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وسعيد يوسف شكري الأمين العام لنادي دبي للشطرنج والثقافة المدير الفني للبطولة، وعثمان موسى عبدالله مدير البطولة، ومحمد الحسيني المنسق العام للبطولة.

وفي الجوائز الخاصة بالفئات التصنيفية فاز اللاعب الإيراني سينا موهافيد عن فئة التصنيف 2300-2399، فيما فاز الروسي نيكولاي أرفين بجائزة فئة التصنيف 2200-2299.

وفاز الروسي ماكسيم جافريلوف بالمركز الأول في البطولة المفتوحة، بعد تساويه في النقاط بـ7.5 نقطة مع الهندي جافير ماهندرو والفلبيني برايل أريليانو، وتفوقه عليهما بكسر التعادل ليظفر بالكأس.