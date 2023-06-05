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الإمارات تستضيف «مونديال الطاولة» للشباب والناشئين

الإمارات تستضيف «مونديال الطاولة» للشباب والناشئين
6 يونيو 2023 00:54

أبوظبي (وام)

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 أكد اتحاد الطاولة أهمية الشراكة الثنائية والتواصل والتعاون المستمر مع الاتحاد الدولي لكرة الطاولة لاستدامة البرامج الاستراتيجية التي ترسم خريطة الطريق لمنظومة العمل في رعاية المواهب، وتصميم مبادرات تستهدف أجيال الغد، للمنافسة على الألقاب.
وتستضيف دولة الإمارات إحدى جولات كأس العالم لفئتي الشباب والناشئين في أكتوبر المقبل، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة، كما تم ترشيح المهندسة مجد البلوشي، عضوة مجلس إدارة الاتحاد رئيسة اللجنة النسائية، لعضوية لجنة الاستدامة في الاتحاد الدولي، وستجرى الانتخابات على هامش اجتماع الجمعية العمومية في أغسطس المقبل، بحضور حسن الزرعوني، الأمين العام.
وأكد أحمد البحر، الأمين العام المساعد، تركيز الاتحاد بشكل كبير على المنتخبات السنية، من خلال دعم مشاركتها في الاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية والعالمية، لأن هذه الفئات تمثل المستقبل، ومن الضروري إكسابهم الخبرة الدولية المطلوبة من خلال الاحتكاك مع لاعبين دوليين في مختلف المحافل.
وقال البحر، إن زيارة السويدية بيترا سورلينج، رئيسة الاتحاد الدولي، إلى دولة الإمارات مؤخراً رسخت الأطر التي تعزز العلاقة القوية مع الاتحاد الدولي، والاستفادة من مخرجاتها في استضافة البطولات، وإقامة المعسكرات الخارجية للاعبي الفئات السنية، وتنظيم الورش التطويرية.

 

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