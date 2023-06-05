«الجودو» يختتم المشاركة الناجحة بـ «البرونزية الثانية»

أبوظبي (الاتحاد)

أضاف منتخب الجودو ميدالية برونزية عالمية ثانية لرصيده في بطولة الجراند بري للجائزة الكبرى، التي اختتمت أمس الأول في مدينة دوشانبي عاصمة طاجيكستان، والتي بلغت جوائزها النقدية 100 ألف يورو، وجاءت الميدالية بعد تألق لافت من جانب اللاعب معروف الذي كان قريباً من الميدالية الذهبية لوزن فوق 100 كجم، لو لا تدخل الفار في مباراة التأهل للدور قبل النهائي أمام اللاعب البولندي كاسبر، على الرغم من تفوق لاعبنا في الثانية الأخيرة (بالقاضية) إلا أن فوزه لم يسجل، لكنه تخطى بطل طاجيكستان وصاحب الشعبية الجماهيرية رحمن منصور، ثم واجه في مباريات ملحق الترضية الألماني إبراموف إيريك وتفوق عليه، ثم بطل طاجيكستان ميرامادوف واستطاع أن يحقق الفوز عليه، ثم فاز في لقاء البرونزية على بطل كازاخستان اللاعب المصنف قاضي يراسيل، فكان الفوز المستحق والميدالية الغالية مسكاً لمشاركتنا وللبطولة.

وشهدت تصفيات الوزن الثقيل في اليوم الختامي تألق لاعبينا، حيث تمكن آرام المشارك في وزن تحت 90 كجم من تخطى أبرز اللاعبين المصنفين، باللاعب البحريني سليم، ثم صاحب الأرض والجمهور بطل طاجيكستان في وزن تحت 90 كجم اللاعب مادجيدوف، ليخسر في مرحلة الميدالية البرونزية أمام التشيكي كلمرت ليجي خامساً.

ورغم أن مشاركة منتخبنا في البطولة جاء بشكل طارئ ومن دون إعداد كافٍ، بناء على رغبة الجهاز الفني لمنتخبنا لمزيد من الاحتكاك واكتساب الخبرات، إضافة إلى حصد النقاط تطلعاً لبلوغ أولمبياد باريس 2024، وتمكن منتخبنا بالفعل من صدارة المنتخبات العربية في تلك البطولة، وتحقيق المركز الثالث عشر في الترتيب العام للمنتخبات المشاركة، برصيد برونزيتين واحتلال المركز الخامس في ترتيب الميداليات بلاعب ولاعبة في ظل تطور المستوى الفني لمنتخبنا من الجنسين.

واحتل منتخب طاجيكستان للجودو المركز الأول في البطولة على مستوى الفرق برصيد 7 ميداليات، منها 3 ميداليات ذهبية و3 فضيات وبرونزية، مستفيداً من مشاركته بعدد 34 لاعباً ولاعبة كأكبر الوفود في البطولة، بجانب عاملي الأرض والجمهور، وفي المركز الثاني حل منتخب ألمانيا برصيد ذهبية وفضيتين، وفي المركز الثالث منتخب فرنسا برصيد ذهبية و3 ميداليات برونزية.