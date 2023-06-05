«دبي الرياضي» يستعرض تكنولوجيا تطوير المواهب

دبي (الاتحاد)

نظم مجلس دبي الرياضي ورشة عمل بعنوان «تكنولوجيا تحليل الأداء لاستقطاب وتطوير المواهب في كرة القدم»، بمشاركة محاضرين متخصصين، والتي ناقشت دور التكنولوجيا في تغيير مستقبل كرة القدم وتعزيز قدرة الأندية والأكاديميات على انتقاء وتطوير المواهب في كرة القدم وتكوين شخصيتها الرياضية والعلمية، في إطار تطوير الكوادر الوطنية العاملة في الأندية وشركات كرة القدم، واستخدام أحدث الوسائل الاحترافية الناجحة في مجال استقطاب وتطوير المواهب الرياضية.

وأقيمت الورشة في قاعة المؤتمرات بمقر مجلس دبي الرياضي، بحضور المدراء والمدربين من أندية وأكاديميات دبي من القطاعين الحكومي والخاص، كما شارك فيها عبر تقنية الفيديو العديد من مدربي الأكاديميات من داخل الدولة، وكذلك مشاركين من ثماني دول عربية، والذين استمعوا إلى شرح وافٍ واستعراض نماذج وتجارب عملية من المحاضرين المشاركين في الورشة وهم: المهندس عمر المصري المدير العام لشركة «تالنت سبورت» الرياضية، ود. ستيف باريت، مدير علوم الرياضة والابتكار في شركة «بلاير ميكر» وأخصائي علوم الرياضة سابقاً في نادي هال سيتي، والمدرب السابق المختص في الأداء البدني للسيدات تحت 18 سنة لدى الاتحاد الإنجليزي.