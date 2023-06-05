«ماكلروي الجديد» يحصد أول ألقابه في «السباق إلى دبي»

دبي (الاتحاد)

حقق الإيرلندي الشمالي توم ماكيبين أول ألقابه في جولة دي بي ورلد التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعدما نجح اللاعب الصاعد البالغ من العمر 20 عاماً والقادم من نفس النادي الذي انطلق منه مواطنه روري ماكلروي حامل لقب الجولة، في الفوز بلقب بطولة بورشه الأوروبية المفتوحة في مدينة هامبورج الألمانية.

وتمكن ماكيبين من تحقيق الفوز في ألمانيا بعدما أنهى المنافسات برصيد 9 ضربات تحت المعدل، وبفضل هذا الفوز تمكن من التقدم 69 خطوة دفعة واحدة، لينتقل إلى المركز 23 في الترتيب العالمي الصادر أمس لـ «السباق إلى دبي» للجولة التي تقام بالشراكة مع رولكس بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بعدما كسب 460 نقطة بفضل لقب البطولة، ليصبح إجمالي رصيده هذا الموسم 698 نقطة.

ويعتبر ماكيبين من خريجي جولة التحدي بعدما حصد بطاقة الصعود في عام 2022، ليبدأ مشاركته في جولة دي بي رولد، ونجح سريعاً من حصد أول ألقابه وكسب الجائزة المالية التي تزيد على 315 ألف يورو، مما يجعله أحد أبرز النجوم الصاعدين بقوة على الساحة الدولية.

تشارك الثلاثي الفرنسي جولين جويريه والألمانيان ماكسيميليان كيفير ومارسيل سيم المركز الثاني، برصيد 7 ضربات تحت المعدل لكل لاعب، مما جعل هذا الثلاثي يعزز فرصه بالتقدم في ترتيب «السباق إلى دبي»، حيث تقدم جويريه 19 خطوة ليصبح بالمركز 22 برصيد 703 نقاط، وتقدم كيفير 22 خطوة ليصبح بالمركز 32 برصيد 569 نقطة، وتقدم سيم 7 خطوات ليصبح بالمركز 12 برصيد 945 نقطة.

ويتنافس اللاعبون على التواجد ضمن القائمة الحصرية في البطولة الختامية للموسم في دبي، إذ يتأهل أفضل 50 لاعباً بحسب تصنيف الموسم لـ «السباق إلى دبي» إلى بطولة جولة دي بي ورلد، التي ستقام في نادي عقارات جميرا للجولف في دبي خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل، بجوائز مالية تبلغ 10 ملايين دولار.