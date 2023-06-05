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الرياضي

لابا: فرحتي تكتمل بحصد «الزعيم» للبطولات

لابا: فرحتي تكتمل بحصد «الزعيم» للبطولات
6 يونيو 2023 00:54

معتز الشامي (دبي) 

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أكد لابا كودجو هداف نادي العين و«دورينا» لهذا الموسم، سعادته بحسم لقب أفضل لاعب أجنبي من استفتاء «الاتحاد» للموسم الثاني على التوالي، بعدما حصد اللقب عن جدارة واستحقاق بإجماع الأصوات التي شاركت في الاستفتاء السنوي.
وأشار لابا إلى أن فرحته لا تكتمل عادة في أي موسم إلا بتتويج «الزعيم» بالألقاب، حيث أخفق العين في الخروج ببطولة هذا الموسم، رغم أنه كان المنافس الأبرز على جميع الألقاب المحلية، حيث خسر كأس السوبر أمام الشارقة، بينما واصل المنافسة على لقب الدوري حتى الجولة قبل الأخيرة التي شهدت حسم شباب الأهلي للقب، كما وصل نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ليخسره لصالح الشارقة مجدداً، وشهد ختام الموسم، وصول العين أيضاً لنهائي كأس «أديب» والخسارة أمام الشارقة للمرة الثالثة هذا الموسم.
وغاب لابا عن المشاركة في «النهائي الثالث» للزعيم بداعي الإصابة، التي حرمته من مباراتي نصف النهائي والنهائي، ويعد «القاطرة» التوجولية، أحد أبرز المواهب في «دورينا»، كما يمتاز بالقدرات الفنية والبدنية العالية، فضلاً عن تمتعه بخلق رفيع، يجعله محبوب جماهير العين، ودورينا بشكل عام.
شهدت مسيرة لابا كودجو في الموسم المنتهي، مواصلته التألق مع كتيبة «الزعيم»، وحصد لقب الهداف لدوري أدنوك للمحترفين بـ 28 هدفاً، متفوقاً على علي مبخوت هداف الجزيرة والمنتخب الذي سجل 27 هدفاً وحل ثانياً.
واستحق لابا لقب «أفضل لاعب أجنبي» في استفتاء الاتحاد، للموسم الثاني على التوالي، حيث يواصل عزف لحن الإبداع مع كتيبة البنفسج، وإجمالاً خاض لابا 35 مباراة في جميع البطولات، وتوقفت محصلة أهدافه عند 32 هدفاً، وهو رقم يجعله من ضمن أبرز الهدافين على مستوى دوريات العالم. وأشار لابا كودجو إلى أن «الزعيم» واجه سوء توفيق خلال الموسم، حيث كان نداً ومنافساً قوياً على جميع البطولات والألقاب، ولكن عامل التوفيق، لم يمنح الفريق ما يستحقه، وقال: «العين كان يستحق الخروج بـ 3 ألقاب على الأقل، ولكننا صادفنا سوء توفيق إلى حد بعيد».

لابا كودجو
العين
الزعيم
استفتاء الاتحاد
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الشارقة
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كأس رئيس الدولة
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