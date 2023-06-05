عادل الحوسني: ثقة الجماهير ساعدتني على التألق

علي معالي (دبي)

عبر عادل الحوسني، حارس مرمى فريق الشارقة، عن سعادته بفوزه بلقب أفضل حارس مرمى في استفتاء «الاتحاد»، مؤكدا أن ذلك دافع كبير يساهم في مزيد من التألق خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن هناك الكثير من حراس المرمى الذين أثبتوا كفاءة عالية هذا الموسم.

واستطاع عادل الحوسني تأكيد جدارته هذا الموسم عندما قاد «الملك» إلى رباعية تاريخية متتالية بواقع لقبين لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس السوبر، ثم كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ليصبح أول حارس في تاريخ «الملك» يحقق كل هذه الألقاب في تلك الفترة القصيرة، ولم يفلت من بين يديي الحوسني هذا الموسم سوى لقب دوري أدنوك للمحترفين الذي ذهب لمصلحة شباب الأهلي.

وحرمت الإصابة الحارس الشرقاوي من التواجد في عدد كبير من المباريات بداية هذا الموسم، حيث شارك في 14 مباراة بدوري أدنوك للمحترفين بواقع 1187 دقيقة، انضم الحوسني (33 عاماً) إلى الشارقة قادماً من نادي الوحدة 2016- 2017، واستعاد «الملك» معه لقب الدوري الغائب منذ 23 عاما مع عبدالعزيز العنبري موسم 2018- 2019، وفي هذا الموسم أسهم عادل في تتويج الفريق برقم تاريخي من الألقاب.

يقول عادل الحوسني: «ثقة الجهازين الفني والإداري وكذلك جماهير الفريق ساعدتني كثيراً في العودة للملاعب بعد غياب طويل، ودخلت في تحدٍ كبير مع نفسي، وكانت حساباتنا أن نحقق لقب الدوري، وظل الفريق منافساً بقوة حتى قبل انتهاء المسابقة بعدة محطات، وسط ظروف خارجة عن إرادتنا، ابتعدنا نسبياً عن البطولة التي ذهبت لشباب الأهلي، ولكننا في نفس الوقت نجحنا في أن نكون رقماً صعباً في بطولات أخرى».

شارك عادل الحوسني في كأس السوبر أمام العين وفاز الفريق بهدف نظيف، وفي كأس المحترفين شارك في 5 مباريات بواقع 450 دقيقة، وفي المباراة الشهيرة التي لن ينساها عادل الحوسني التي وصلت إلى 28 ركلة ترجيح، كان الحارس الشرقاوي سبباً مباشرا في تفوق الملك والفوز بلقب نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بالتفوق على العين، حيث سجل الحوسني وتصدى في نفس الوقت للكرة الأخيرة التي جعلت فريقه يتوج باللقب.