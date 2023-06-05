حمدون: روح الفريق الواحد سر تألق «الفرسان»

مراد المصري (دبي)

حظيت النسخة الـ20 من استفتاء «الاتحاد» لموسم 2022-2023، بردود فعل واسعة من الفائزين بلقب الأفضل، والذي جاء بترشيح من 100 شخصية شاركت في الاستفتاء من شخصيات رياضية ومسؤولين في الأندية وعدد من الإداريين واللاعبين والمحللين والإعلاميين.

وتوج شباب الأهلي بلقب أفضل فريق وعلي صالح أفضل لاعب مواطن ولابا كودجو لاعب العين الأفضل على مستوى الأجانب واحتفظ باللقب للعام الثاني على التوالي، وحصد البرتغالي جارديم مدرب الفرسان لقب أفضل مدرب، فيما ظهر عادل الحوسني حارس الشارقة في كادر القفاز الذهبي وأحمد جميل الصاعد الواعد والصافرة الذهبية للمونديالي محمد عبدالله للمرة الثامنة على التوالي والتاسعة في الاستفتاء، وذهب لقب الإداري المتميز إلى محمد أحمد حمدون، فيما حصل جمهور الإمبراطور على لقب بطل المدرجات.

وأكد محمد أحمد حمدون، مدير فريق شباب الأهلي، أن حصول «الفرسان» على جائزة أفضل فريق، وحصوله هو على جائزة أفضل إداري في الاستفتاء السنوي لـ «الاتحاد»، نتاج عمل جماعي داخل الفريق يجتهد فيه الجميع من أجل خدمة هذا الكيان الرياضي وتقديم أقصى جهده.

واعتبر حمدون، أن أحمد شاه وخالد الكعبي، زميليه في الجهاز الإداري للفريق الأول لشباب الأهلي، يستحقان أكثر عنه اختيارهما أفضل إداري هذا الموسم، لما قاما به من جهود كبيرة، وثمن حمدون الترشيحات التي صبت لصالحه، وأكد أن جميع مديري فرق دورينا كانوا مثالاً على التعاون والاجتهاد من أجل خدمة فرقهم.

واعتبر أن تتويج شباب الأهلي بلقب دوري أدنوك للمحترفين، جاء بفضل العمل الكبير من الجميع والتصميم على تحقيق هذا الأمر، وبتعاون ودعم شركة الكرة ومنهم خليفة سعيد سليمان وعيسى سبت وبقية الأعضاء، وبالمساندة الجماهيرية المستمرة طوال الموسم، وأن هذا الفوز سيكون حافزاً من أجل مضاعفة الجهود في الموسم المقبل من أجل مواصلة المنافسة وتقديم الأفضل دائماً.

الحل: جمهور الإمبراطور يصنع الفارق

عبر مروان الحل مدير المكتب الإعلامي في نادي الوصل، عن تقديره لما تقوم به الجماهير من تواجد في المدرجات سواء في استاد زعبيل أو التنقل خلف الفريق في الملاعب الأخرى، وهو ما جعلها تحصد جائزة الأكثر حضوراً على المدرجات في عدة مناسبات في مبادرة «دوري الجماهير» التي أطلقتها رابطة المحترفين الإماراتية هذا الموسم، لتؤكد هذه الجماهير بالأرقام أنها استثنائية وقادرة على صناعة الفارق.

وأكد الحل، أن الجميع يسعى لمضاعفة الجهود من أجل تقديم الأفضل في الموسم المقبل، والعمل دائماً لإسعاد «جماهير الذهب» التي تستحق منا المزيد دائماً، ونتطلع منها مواصلة مساندتها بالمبادرات التي تميزت بها على مدار هذا الموسم وخطفت بها الأضواء.

وأشار إلى أن الإدارة لم تدخر جهداً ولا وقتاً من خلال إطلاق المبادرات وبالتنسيق مع رابطة المحترفين الإماراتية، لحشد الجماهير في مختلف المباريات، وأظهر جمهورنا على مدى جولات الموسم السابق بأنه كان رقماً صعباً ومتفاعلاً بذات الوقت مع المبادرات التي تم إطلاقها وسعى جمهورنا، بالإضافة إلى ذلك إطلاق العديد من المبادرات الجماهيرية والتحفيز من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بهدف مواصلة زخم التشجيع، فكان جمهور الوصل بحق علامة فارقة في دورينا وسبباً رئيسياً في عودة الإمبراطور الى مستواه الطبيعي في المنافسة وتقديم مستويات فنية عالية.

علي صالح: اللقب حافز في مسيرتي

أكد علي صالح لاعب الوصل، أن اختياره أفضل لاعب مواطن في استفتاء «الاتحاد»، يشكل حافزاً له من أجل مضاعفة الجهود، ومواصلة تقديم أقصى طاقته بخدمة «الإمبراطور» الفريق الذي تدرج فيه صفوفه عبر الأكاديمية وصولاً للفريق الأول، حيث تشرف بارتداء شارة قيادته في عدد كبير من مباريات الموسم الماضي.

واعتبر صالح، أن تحقيقه هذه الجائزة إنما جاء بفضل مساندة زملائه، وأدائهم على مدار الموسم، بما ساعده على الظهور بهذا المستوى، إلى جانب التحفيز الكبير من الجماهير والمساندة التي يقدمونها دون انقطاع، بما يعزز المسؤولية لدى اللاعبين من أجل بذل قصارى جهودهم في الميدان من أجل حصد أفضل النتائج.