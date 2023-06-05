الصربي جوران مدرباً لـ«العميد»

رضا سليم (دبي)

تعاقدت شركة النصر لكرة القدم مع الصربي جوران توفيجدزيتش مدرب عجمان السابق ليتولى مهمة تدريب الفريق الأول في الموسم المقبل، ويأتي التعاقد بعدما وجهت الشكر إلى المدرب السابق الكرواتي جوران توميتش، على جهوده التي قدمها خلال فترة توليه تدريب الفريق، فيما فسخ توفيجدزيتش عقده مع البرتقالي بعدما اتفق مع إدارة العميد على تولي مهمة الفريق.

كان جوران توفيجدزيتش قد قدم موسمين مميزين مع فريق عجمان، ونجح في تحقيق نتائج وأرقام قياسية لأول مرة للفريق في تاريخه بدوري المحترفين، حيث أنهى الموسم في المركز السادس وحصد 44 نقطة جمعها من الفوز في 13 مباراة و5 تعادلات والخسارة في 8 مباريات فقط، في حين كانت النقطة 37 هي الأعلى في مسيرة البرتقالي في موسم 2018 - 2019.

كان عقد جوران مستمراً مع عجمان حتى نهاية الموسم المقبل، إلا أنه خرج بالتراضي مع إدارة النادي، واتفق الطرفان على فسخ العقد ليبدأ مسيرة جديدة بدورينا، وسبق للمدرب الصربي تولي مهمة تدريب فرق اتحاد كلباء، وبني ياس وخورفكان والفجيرة، ويُعد النصر الفريق السادس لمسيرته في دوري المحترفين.

ويملك جوران سيرة طويلة في منطقة الخليج، حيث تولى تدريب فريقي القادسية والشباب بالكويت، وعمل مساعداً للمدرب محمد إبراهيم في تدريب المنتخب الكويتي في 2008، ثم قاده عام 2010 ونجح في الفوز معه ببطولة غرب آسيا وكأس الخليج في اليمن، ثم تولى تدريب فريق الاتفاق السعودي قبل القدوم إلى دورينا.